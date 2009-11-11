جوسازی پرز در برزیل پیش از سفر احمدی نژاد

به گزارش خبرگزاری مهر، سفر "شیمون پرز" رئیس رژیم صهیونیستی به برزیل دو هفته پیش از سفر "محمود احمدی نژاد" به این کشور تنها در چارچوب وحشت این رژیم از گسترش روابط ایران با کشورهای تاثیر گذار جهان قابل ارزیابی است.

خبرگزاری آسوشیتدپرس در گزارشی از تلاش پرز برای جلب حمایت مقامهای برزیل خبر داده و نوشته است که وی طی اظهاراتی عنادورزانه، خواستار همصدا شدن مقامهای این کشور با تل آویو علیه ایران شده است.

وی با وارد کردن اتهامات فراوان به ایران و مظلوم نمایی کوشیده است از این سفر به عنوان فرصتی جهت مسموم سازی فضای سفر رئیس جمهوری ایران به این کشور بهره گیرد. قرار است محمود احمدی نژاد روز بیست و سوم نوامبر (دوم آذر) برای دیدار با مقامهای برزیلی راهی این کشور شود.

پرز در بخشی از سخنان خود ضمن اشاره به حمایت اصولی ایران از مبارزات مشروع ملت فلسطین و گروههای مقاومت گفته است اتحاد برزیل با رژیم صهیونیستی در برابر ایران برای تل آویو بسیار مهم است.

رئیس رژیم صهیونیستی در ادامه درباره از سرگیری مذاکرات سازش با فلسطینیها ابراز امیدواری کرده و مدعی شده که دستیابی به صلح در منطقه طی یکی دو سال آینده امکان پذیر است.

این سخنان در حالی از سوی پرز بیان می شود که به اذعان کارشناسان، مخالفت تل آویو با توقف شهرک سازی صهیونیستها در مناطق اشغالی مانعی بزرگ بر سر راه مذاکرات سازش است.