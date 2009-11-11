احتمال تغییر مجدد زمان برگزاری انتخابات پارلمانی عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های عراق، دولت عراق اعلام کرده است ممکن است به سبب در پیش بودن مراسم اربعین حسینی تاریخ برگزاری انتخابات به جای 21 ژانویه(اول بهمن) به 18 ژانویه(28 دی) تغییر یابد.



فرج الحیدری رئیس کمیساریای عالی انتخابات عراق گفت : شورای ریاست جمهوری عراق خواستار تغییر تاریخ برگزاری انتخابات از 21 ژانویه به 18 ژانویه به سبب همزمانی با یک مناسبت دینی شده است.



حیدری افزود : آن طور که می دانم و بر اساس اطلاعات شفاهی که دریافت کرده ام، شورای ریاست جمهوری عراق معقتد است 18 ژانویه برای برگزاری انتخابات مناسبت تر از 21 ژانویه به سبب همزمان بودن با مراسم اربعین امام حسین(ع) است.



خاطر نشان می شود با توجه به اینکه صدها هزار عراقی برای شرکت در مراسم اربعین حسینی از گوشه گوشه عراق با پای پیاده به کربلا می روند، و حرکت آنها از چندین روز پیش از فرا رسیدن اربعین آغاز می شود، تغییر تاریخ برگزاری انتخابات برای دومین بار بعید نیست.



حیدری روز دوشنبه گفته بود انتخابات پارلمانی به جای 16 ژانویه موعد مقرر قبلی در 21 ژانویه برگزار خواهد شد، اما وی بلافاصله اعلام کرد تاریخ جدید باید به تصویب شورای ریاست جمهوری شامل جلال طالبانی رئیس جمهوری و دو معاونش برسد.



به تعویق افتادن انتخابات از 16 ژانویه به 21 ژانویه به سبب تاخیر در تصویب قانون انتخابات صورت گرفته بود.



خاطر نشان می شود نمایندگان پارلمان عراق در دهمین نشست خود در روز یکشنبه 17 آبان که به رای گیری درباره پیش نویس قانون انتخابات اختصاص یافته بود، با تصویب قانون جدید انتخابات این کشور با اکثریت آراء و موافقت با فهرست فراگیر و برگزاری انتخابات در کرکوک، به بن بست سیاسی در این زمینه پایان دادند.

از جمع 196 نماینده حاضر در این جلسه، 141 نفر به پیش نویس قانون جدید انتخابات رای مثبت داده بودند.



پس از این تصویب گفته می شود راه برای برگزاری انتخابات پارلمانی عراق در موعد مقرر آن یعنی 16 ژانویه 2010(26 دی)هموار شد.