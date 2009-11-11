تعیین سهم استانها از کرسی ها / افزایش کرسی های پارلمان به 323

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری نهرین، کمیساریای عالی مستقل انتخابات عراق، تعداد کرسی های هر یک از استانهای عراق را در پارلمان آینده تعیین کرد.



کمیساریای عالی مستقل عراق امروز چهارشنبه توزیع کرسی های پارلمانی در میان استانها بر اساس تعداد تصویب شده از سوی پارلمان را اعلام کرد.



پارلمان عراق با استناد به قانون اساسی که یک کرسی به ازای هر 100 هزار نفر جمعیت تعیین کرده، تغییر تعداد کرسی های پارلمانی را تصویب کرد تا به جای 275 کرسی در حال حاضر، پارلمان آینده دارای 323 کرسی شود .



قاسم العبودی رئیس بخش انتخاباتی کمیساریای عالی مستقل انتخابات عراق در یک کنفرانس مطبوعاتی در کنار فرج الحیدری رئیس کمیساریا و اد ملکرت رئیس دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در عراق، گفت کمیساریا اقدام به توزیع کرسی های مذکور در میان استانها با استناد به تعداد ساکنان هر استان کرده است.



وی افزود : بر این اساس، در بغداد 68 کرسی، نینوا 31 کرسی، بصره 24 کرسی، ذی قار 18 کرسی، بابل 16 کرسی، سلیمانیه 15 کرسی، الانبار 14 کرسی، اربیل 14 کرسی، دیاله 13 کرسی، کرکوک 12 کرسی، صلاح الدین 12 کرسی، نجف اشرف 12 کرسی، واسط 11 کرسی، قادسیه 11 کرسی، میسان 10 کرسی، دهوک 9 کرسی، کربلای معلی 10 کرسی و المثنی 7 کرسی توزیع شده است.



به گفته وی، کرسی های اختصاص یافته به اقلیتها (شامل مسیحیان، صابئین، شبک و ایزیدیها) 8 کرسی و کرسی های ملی جایگزینی، 8 کرسی است.



خاطر نشان می شود نمایندگان پارلمان عراق در دهمین نشست خود در روز یکشنبه 17 آبان که به رای گیری درباره پیش نویس قانون انتخابات اختصاص یافته بود، با تصویب قانون جدید انتخابات این کشور با اکثریت آراء و موافقت با فهرست فراگیر و برگزاری انتخابات در کرکوک، به بن بست سیاسی در این زمینه پایان دادند.

از جمع 196 نماینده حاضر در این جلسه، 141 نفر به پیش نویس قانون جدید انتخابات رای مثبت داده بودند.

تاریخ برگزاری انتخابات عراق، در ابتدا 16 ژانویه(26 دی) تعیین شده بود، اما در ادامه به سبب تاخیر در تصویب قانون انتخابات، این تاریخ به 21 ژانویه(اول بهمن) تغییر یافت، اما روز چهارشنبه کمیساریای عالی مستقل انتخابات از احتمال تغییر مجدد این تاریخ و برگزاری آن در روز 18 ژآنویه(28 دی) به سبب در پیش بودن مراسم اربعین حسینی خبر داد.