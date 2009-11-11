مهمترین رکن ارزشیابی عوامل اجرایی حج، رضایت زائران است

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به مدینه منوره، متقی فر در گفتگو با خبرنگاران افزود: مهمترین منبع ارزشیابی عوامل اجرایی ، رضایت زائران است که بر اساس پرسشنامه های دقیق و شفاف جمع اوری و مستند سازی می شود.



مدیر کل بازرسی سازمان حج و زیارت ادامه داد: هدف ار بازرسی در این مدل برطرف کردن نقاط ضعف و نه مچ گیری است.



وی اسکان، حمل و نقل، تغذیه، تدارکات، بهداشت و درمان، و ستاد عملیات را از جمله حوزه های مورد بازرسی اعلام کرد و گفت: با نظارت مستمر، سیستم خدمات رسانی در مقابل ضعفها هوشمند شده و بلافاصله عیوب و نقایص موجود، در کمترین زمان مرتفع می شود و بازرسان در تمام مراحل خدمت رسانی به زائر ، حاضر و ناظر هستند.