همایش زائران، روحانیون و مدیران کاروانهای اهل سنت در بعثه مقام معظم رهبری

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به مدینه منوره، در ابتدای این جلسه حجت الاسلام علی اکبر عطاران، دبیر همایش ضمن خیر مقدم به حاضران گفت : دفتر مدیریت اهل سنت بعثه مقام معظم رهبری با تلاش شبانه روزی همکاران خود و ضمن برگزاری دوره های فشرده آموزشی تلاش دارد خدمات مناسبی به زائران اهل سنت درمکه ومدینه ارائه دهد و زمینه ساز بهره مندی بیشتر زائران از فضای روحانی و معنوی سرزمین وحی شود.



مدیراهل سنت بعثه مقام معظم رهبری گفت: با انتخاب مدیران و روحانیون مجرب و آموزش آنان و استفاده از مکمل های فرهنگی نظیر نشریه کتاب و سی دی به زبانهای ترکمنی بلوچی و کردی، تلاش شده، زائران با اطمینان از احکام فقهی خود، مناسک حج را با آسودگی بجا آورند.



عطاران، با اشاره به سیاست بعثه مقام معظم رهبری در رعایت عدالت برای تمام زائران گفت: با تاکید آیت الله ری شهری، نزدیک ترین هتل ها برای زائران اهل سنت انتخاب شد تا فرایض دینی خود را به راحتی به جای آورند ضمن آنکه در اعزام به حج هم صرفا نوبت زائر بدون در نظر گرفتن مذهب، ملاک عمل بوده است.



بنابراین گزارش ، مولوی نذیر احمد سلامی نماینده مردم استان سیستان و بلوچستان در مجلس خبرگان و عضو هیات افتاء در بعثه مقام معظم رهبری نیز در همایش «شکوه حضور» ، با اشاره به شرایط حساس و خطیر کنونی برای دنیای اسلام گفت: دشمنان اسلام قصد دارند با طرح شعار جدایی دین از سیاست و نیز گسترش تبلیغات برضد اسلام، در امت اسلامی انشقاق و جدایی ایجاد کنند که هوشیاری همه فرق اهل سنت و شیعه را می طلبد.



وی پدیده تکفیر را خطر بزرگی برای گسترش اسلام دانست گفت: این پدیده خطرناک چهره اسلام را در جهان مخدوش و موجب حذف افراد مخلص از فرق اسلامی می شود.



حجت الاسلام دکتر بی آزار شیرازی هم در همایش شکوه حضور گفت : حج موسم عدالت و یکرنگی انسانها و مظهر توحید است و در واقع وحدت در این موسم جامه عمل می پوشد و همه مسلمانان باید این درس عملی را زمینه ساز اتحاد قرار دهند.

حجت الاسلام بی آزار شیرازی با اشاره به اسوه بودن پیامبر در تمام شئون زندگی گفت: پیامبر بزرگوار اسلام با تاکید بر توحید توانست همه نژادها و اقوام را به دور هم جمع کند و ما نیز باید با پیروی از سیره پیامبر، حج را مظهر وحدت مسلمین قرار دهیم.