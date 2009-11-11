خروج حزب الکتائب از جریان 14 مارس لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی العربیه لحظاتی پیش از خروج حزب الکتائب از جریان 14 مارس خبر داد.



این شبکه به جزئیات بیشتری درباره این خبر اشاره نکرده است، اما پس از تشکیل دولت جدید لبنان به ریاست سعدالحریری، وزیر وابسته به حزب الکتائب(سلیم الصایغ) در اولین نشست دولت جدید شرکت نکرد تا عمق اختلافات درونی در ائتلاف غربگرای 14 مارس بیشاز پیش نمایان شود.



خاطرنشان می شود سعد الحریری شامگاه دوشنبه 18 آبان پس از انتظار 136 روزه رسما تشکیل دولت جدید لبنان را اعلام کرد.



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