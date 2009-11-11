  1. بین الملل
  2. سایر
۲۰ آبان ۱۳۸۸، ۲۱:۵۱

العربیه خبر داد:

خروج حزب الکتائب از جریان 14 مارس لبنان

خروج حزب الکتائب از جریان 14 مارس لبنان

حزب الکتائب به رهبری امین الجمیل رئیس جمهوری اسبق لبنان از جریان 14 مارس خارج شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی العربیه لحظاتی پیش از خروج حزب الکتائب از جریان 14 مارس خبر داد.

این شبکه به جزئیات بیشتری درباره این خبر اشاره نکرده است، اما پس از تشکیل دولت جدید لبنان به ریاست سعدالحریری، وزیر وابسته به حزب الکتائب(سلیم الصایغ) در اولین نشست دولت جدید شرکت نکرد تا عمق اختلافات درونی در ائتلاف غربگرای 14 مارس بیشاز پیش نمایان شود.

خاطرنشان می شود سعد الحریری شامگاه دوشنبه 18 آبان پس از انتظار 136 روزه رسما تشکیل دولت جدید لبنان را اعلام کرد.
کد مطلب 981685

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها