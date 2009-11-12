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۲۱ آبان ۱۳۸۸، ۱۱:۴۹

در سیستان و بلوچستان؛

منابع مالی دستگاه های دولتی از بانک ملت و صادرات خارج می شود

زاهدان - خبرگزاری مهر: بر اساس تصمیم مسئولان سیستان و بلوچستان به دلیل عدم همکاری این بانکها در پرداخت تسهیلات، تمامی دستگاه ها و شرکتهای وابسته به دولت موظف شده اند منابع مالی خود را از دو بانک ملت و صادرات خارج کنند.

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، در جلسه ای که با حضور حامدعلی مبارکی معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استاندار سیستان و بلوچستان، علی ابراهیمی مدیرکل امور اقتصاد و دارایی، ذیحسابان و مدیران مالی ادارات در محل استانداری برگزار شد، تمامی دستگاه ها و شرکتهای وابسته به دولت موظف به مسدود و خارج کردن تمامی حسابهای جاری، عمرانی و تملک سرمایه ایی خود از دو بانک ملت و صادرات شدند.

حامد علی مبارکی در این جلسه با انتقاد از همکاری نکردن بانکهای ملت و صادرات با مجریان طرحهای اقتصادی در استان، اظهار داشت: عدم همکاری این بانکها در پرداخت تسهیلات به بنگاه های اقتصادی و عمل نکردن آنها به تعهداتشان باعث کندی رشد و توسعه اقتصادی در استان سیستان و بلوچستان شده است.

معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استاندار سیستان و بلوچستان افزود: مدیران مالی می توانند برخی اجناس را که با کیفیت در داخل استان تولید می شود در همین جا خریداری کنند تا به بحث تولید و اشتغال در استان کمک کرده باشند.

وی از مدیران مالی دستگاه های مختلف خواست درباره هزینه کردن اعتبارات خود با مدیران مربوطه مشورت کنند.

کد مطلب 981699

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