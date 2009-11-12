یزد مرکزی برای پژوهش ادیان و تبادل اندیشه هاست

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در مراسم معرفی برترینهای جشنواره جهانی خط نگاره با موضوع "سلام" در یزد اظهار داشت: نمادهای یزد یعنی قنات، قنوت و قناعت در دستور کار سازمان یونسکو قرار دارد و بر این موضوعات به طور گسترده‌ ای کار خواهد شد.

محمدرضا سعیدآبادی همچنین ایده "آرمان شهر" را نیازمند تنوع، خلاقیت، آگاهی و هوشیاری در تقویت میراث فرهنگی و محکم بودن بر سر فرهنگ و هویت دانست و بیان داشت: برپایی جشنواره‌ هایی نظیر جشنواره خط نگاره سلام در تبادل اندیشه ‌ها و هنجارسازی از طریق فرهنگ ‌سازی بسیار موثر است.

جابر عناصری، استاد ممتاز فلسفه دانشگاه تهران نیز در این جشنواره با اشاره به تاریخچه و قداست خط در ایران با انتقاد از حذف خط نویسی در مدارس، برگزاری جشنواره خط نگاره را در راه اعتلای این هنر بسیار با ارزش دانست.

وی افزود: در متن کتب درسی استفاده از سبکهای بسیار زیبای خوشنویسی ایرانی نظیر نستعلیق حذف شده در حالیکه مدارس می ‌توانستند فعالترین مراکز توسعه خط خوش ایرانی در کشور باشند.

رئیس برگزاری نخستین جشنواره جهانی خط نگاره یزد نیز عنوان کرد: لیدا افسری خطیبی از تبریز، سمانه سرلک و لیلا نیرومند از تهران مقامها اول تا سوم این جشنواره را از آن خود کردند.

سیدحمید شمع ‌ریزی اظهار داشت: 410 نفر از سراسر کشور هزار و 32 اثر خود را در دو بخش خط نگاره و مقاله به دبیرخانه جشنواره ارسال کردند که پس از رای نهایی داوران، 72 اثر در بخش خط نگاره و پنج مقاله نیز به عنوان آثار برتر انتخاب شدند.

وی با اشاره به مهمترین اهداف این جشنواره افزود: هنرمندان بسیاری در سراسر کشور در زمینه خط نگاره فعالیت می ‌کنند که برگزاری چنین جشنواره ‌ای برای شناسایی و پس از آن ارتباط این هنرمندان با یکدیگر همچنین معرفی آنها به مردم کشور و مهمانان خارجی از اهداف این جشنواره بوده است.

شمع ‌ریزی همچنین با اشاره به موضوع نخستین جشنواره خط نگاره خاطرنشان کرد: فرهنگ سلام از فرهنگهای اسلامی، دینی و ایرانی است و با انتخاب موضوع "سلام" برای این جشنواره در صدد گسترش این فرهنگ برآمدیم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد نیز در این مراسم با اشاره غنای تاریخی و پربار فرهنگ ایران بیان داشت: هنرمندان ایرانی پس از ورود اسلام به این مرز و بوم، تلفیقی از هنر اسلامی - ایرانی را در آثار خود خلق کردند.

محمود عالیشوندی، خط نگاره را از هنرهای اصیل و زیبای ایرانی دانست و از دست‌اندرکاران برگزاری این جشنواره به دلیل شناسایی و گردهمایی هنرمندان این هنر اصیل اسلامی - ایرانی قدردانی کرد.

در حاشیه این جشنواره، نمایشگاه خط نگاره با موضوع سلام در نگارخانه آفتاب یزد در مجتمع امام علی(ع) برگزار شد.

این نمایشگاه که در آن 72 اثر برگزیده جشنواره خط نگاره یزد با موضوع "سلام" به نمایش درآمده است، به مدت 20 روز برای بازدید علاقمندان دایر است.