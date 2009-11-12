امکان استفاده میبدیها از خدمات بانک سلولهای بندخون ناف رویان فراهم شد

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، براساس این تفاهمنامه متقاضیان می‌ توانند در هنگام تولد فرزندان خود نمونه خون بندناف آنها را که منبع مهم سلولهای بنیادی محسوب می ‌شود، جهت فریز و نگهداری به بانک سلولهای بنیادی رویان منتقل کنند تا امکان استفاده از این سلولها در هنگام ابتلای احتمالی به بیماری ‌های اختلالات سلولهای بنیادی فراهم شود.

این بیماری‌ ها شامل کم خونی آپلاستیک، کم‌ خونی فانکونی، هموگلوبینوری حامله ‌ای شبانه (PNH) ، لوسمی حاد شامل، AML ، ACL و لوسمی ‌های مزمن شامل CML و بیماری ‌های نقص در تولید لنفوسیتها شامل لنوفوم غیر هوچکین و لنفوم هوچکینن، ناهنجاری‌ های ارثی گلوبول‌های قرمز شامل بتا، تالاسمی ماژور، کم خونی سلول داسی شکل و اختلالات سیستم ایمنی مادرزادی شامل سندرم کاستمن نقص چسبندگی لکوسیتی و ... است.

همچنین بیماریهای سندرم دی جرج و نقص ارثی پلاکتی شامل ترومبوسیتو پنی مادرزادی و اختلالات پلاسماسل شامل ملتی پل میلوما، لوسمی پلاسماسل و بیماری ‌های ارثی شامل سندرم لش نیهان هیپولازی غضروف و سایر بیماری‌ها از قبیل آلزایمر، دیابت، پارکینسون، صدمات نخاعی، سکته‌ ای قلبی و مغزی، بیماری ‌های کبدی و دیستروفی عضلانی نیز از دیگر بیماری هایست که با استفاده از سلولهای بنیادی قابل درمان است.

همچنین از سلولهای بنیادی خون بندناف در آینده می ‌توان برای درمان بیماری ‌هایی از قبیل سکته‌ های قلبی، آلزایمر، MS ، لوپوس، دیابت و دیگر بیماری ‌ها استفاده کرد و این فرصتها برای بعضی بیماری‌ ها بر پایه قابلیت و پتانسیل سلولهای بنیادی خون بندناف برای تمایز به انواع سلولها مثل عصب، قلب، کبد و پانکراس و یا توانایی بدن برای جهت دادن به سلول ‌های بنیادی، خون بندناف به سمت ترمیم اندام بیمار و یا بافت تخریب شده وجود دارند.

خون بندناف که به عنوان خون جفتی شناخته شده است خونی است که در جنین در حال تکوین داخل رحم جریان دارد و پس از تولد نوزاد خون باقیمانده در بند ناف و جفت که غنی از سلول‌ های بنیادی است به عنوان یک زباله بیولوژیک دور ریخته می ‌شود و سلول‌ های بنیادی که از بند خون ناف گرفته می ‌شود بسیار پرتوان و نامیرا هستند.

همچنین در اثر تکثیرهای پی در پی دچار پیری نمی ‌شوند به طوری‌ که با تزریق یا جایگزینی آنها در مناطقی که به صورت جدی آسیب دیده‌اند، می‌توان به بهبودی کامل دست یافت.