جشن رهاسازی ماهیان خال قرمز در مازندران برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در آمل، مدیرکل شیلات مازندران در این مراسم گفت: این اقدام در راستای تقویت و حفظ گونه های در خطر انقراض ماهیان خال قرمز در رودخانه های مازندران انجام می شود.

حسن حبیب نژاد افزود: حدود شش هزار ماهی خال قرمز به وزن تقریبی حدود یک گرم در رودخانه های پرآب هراز، سردآب رود، بلده و پردمه لاریجان تاکنون رهاسازی شد.

وی تصریح کرد: در سال گذشته حدود 10 هزار قطعه ماهی خال قرمز برای رهاسازی در رودخانه های مازندران در تنها مرکز تکثیر آزاد ماهیان کلاردشت تکثیر شد.

مدیرکل شیلات مازندران اضافه کرد: ماهی خال قرمز از گونه های با ارزش و در خطر انقراض از خانواده ماهیان سردآبی است و از نظر ارزش غذایی خوش خوراک تر از سایر ماهیان تولیدی در مازندران است.

مدیرکل حفاظت از محیط زیست مازندران در این مراسم با اشاره به اینکه رودخانه های بالادست استان از زیستگاه اصلی ماهیان خال قرمز است، افزود: رهاسازی این ماهیان در این رودخانه ها نشان از سلامت اکوسیستمی رودخانه های مازندران دارد.

رسول علی اشرفی پور با بیان اینکه برداشت گونه ماهیان خال قرمز به وزن طبیعی باعث رونق توریست و فضاهای تفریحی در رودخانه های مازندران می شود، بیان کرد: یکی از مهم ترین موارد نگرانی محیط زیست در تهدید نسل این گونه ماهیان را در این بخش ساخت و سازهای غیرکارشناسی استخرهای پرورش ماهی و همچنین واحدهای معدنی در حاشیه و بستر رودخانه های استان بیان کرد.

وی افزود: استخرهای پرورش ماهی که در حریم بستر رودخانه های استان قبل از سال 87 و بدون کسب استعلام محیط زیست احداث شده غیرکارشناسی و نادرست بوده و ورود پساب های استخرها به نوعی نسل این گونه از ماهیان با ارزش را در خطر انقراض قرار داده است.

مدیرکل محیط زیست مازندران با اشاره به اینکه البته در سالهای اخیر در این خصوص برابر قانون زیست محیطی اعمال مقررات می شود، خاطرنشان کرد: محیط زیست به هیچ عنوان به دنبال تعطیلی واحدهای تولیدی استان نیست و این تذکرات برای انجام رعایت حفظ محیط زیست طبیعی و شرایط اکوسیستمی استان است.