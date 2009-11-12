مسئولان اجرایی، در تثبیت جایگاه ادارات شهرستان ملارد تلاش کنند

به گزارش خبرنگار مهر در ملارد، مرتضی تمدن شامگاه چهارشنبه در مراسم معارفه اولین فرماندار شهرستان ملارد در جمع مسئولان این شهرستان اظهار داشت: تقسیمات کشوری هم اکنون بر مبنای تقسیم بودجه، امکانات و توزیع منابع صورت می گیرد و اختیارات دست دولت است.

وی افزود: دولت در اختصاص اعتبارات در بخشهای مختلف توجه ویژه به این نکته دارد که منطقه مورد نظر بخش است یا شهرستان و به طور قطع اگر شهرستان باشد، میزان اختصاص اعتبار افزایش می یابد.

این مسئول خاطرنشان کرد: در سال 89 بودجه ای مستقل از شهرستان شهریار به ملارد اختصاص می یابد و باید برای ارتقا بخشهای مختلف از جمله کشاورزی و صنعت در این شهرستان تلاش کرد.

تمدن بیان داشت: با ارتقا شهر ملارد به شهرستان در آینده شاهد برگزاری کمیته برنامه ریزی و شورای اداری هستیم که در این راستا مشکلات و مطالبات مردم این شهرستان بررسی، پیگیری و برطرف می شود.

استاندار تهران عنوان کرد: در مبارزه با معضلات باید صبر و بردباری اعمال کرد چون با کم حوصلی و بی تابی تحمل رعایت برخی مسائل از بین می رود.

وی ادامه داد: مدیرانی که در این شهرستان فعالیت می کنند، اشرافیت کامل به مسائل و مشکلات این منطقه دارند پس نباید مسائل قومی، قبیله ای، شهری و روستایی را وارد معادلات شهری و خدمت رسانی کنیم چون مردم ضرر می کنند.

این مسئول متذکر شد: ملارد نقطه بسیار مهمی در سطح استان تهران و منشا بسیاری از تحولات است و باید مشکلات آن ساماندهی شود.

تمدن گفت: فرماندار این شهرستان در ابتدای فعالیت باید به ساماندهی فضاهای شهری، جمعیتی و بافت روستایی و مبارزه با حاشیه نشینی بپردازد و مشکلات در این زمینه را رفع کند.

استاندار تهران اظهار داشت: پستها و مقامها نباید مسئولان را از مردم و مشکلات آنان دور کند.

وی همچنین به تثبیت امنیت اجتماعی پایدار در منطقه تاکید کرد.

بیکاری جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاهی از اولویتهای فرماندار ملارد باشد

همچنین در این مراسم نماینده مردم شهریار، قدس و ملارد در مجلس اعلام کرد: روند اجرایی ارتقا شهرهای قدس و ملارد به شهرستان بالغ بر یک سال طول کشید و این ارتقا یکی از اقدامات ارزنده دولت نهم در شهرستان شهریار است.

حسین گروسی افزود: با استقرار فرمانداری در این شهرستان باید تدبیر کافی برای جذب اعتبارات و بودجه های مربوطه اتخاذ شود و در این راستا اولویتها مشخص و مدنظر قرار داده شود.

وی بیان داشت: بیکاری جوانان به خصوص فارغ التحصیلان دانشگاهی باید از اولویتهای فرماندار شهرستان ملارد باشد.

در بخش دیگری از این مراسم فرماندار شهرستان شهریار نیز گفت: ارتقا شهر ملارد به شهرستان یکی از مطالبات جدی و اساسی مردم در این منطقه بود که با تلاش مسئولان شهرستان و اهتمام هیئت دولت این امر محقق شد و امروز شاهد استقرار فرمانداری در این شهرستان هستیم.

محمدعلی عرفان منش خاطرنشان کرد: مسئولان در این شهرستان باید تعامل، وحدت و هماهنگی را سرلوحه کار خود قرار دهند چون آن چیزی که آسیب جدی به جامعه به خصوص به مردم وارد می کند، عدم وجود وحدت و همدلی است.

در این مراسم "بهمن بنی عامریان" به عنوان اولین فرماندار شهرستان ملارد معرفی شد.

شهرستان 400 هزار نفری ملارد با 950 کیلومترمربع وسعت در 45 کیلومتری غرب استان تهران واقع شده است.