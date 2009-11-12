شهرستانهای شهریار، ملارد و قدس در سایه تهران مظلوم مانده اند

به گزارش خبرنگار مهر در شهریار، حسین گروسی در مراسم تودیع و معارفه فرماندار شهریار در جمع مسئولان این شهرستان اظهار داشت: شهرستانهای شهریار، ملارد و قدس در سایه تهران به فراموشی سپرده شدند و مظلوم مانده اند که باید با برنامه ریزی های جدید، تحولات عظیمی در این شهرستانها به وجود آورد.

وی با اشاره به اینکه قبل از فعالیت دولت نهم در شهرستان یک میلیون و 200 هزار نفری شهریار تنها دو بیمارستان امام سجاد (ع) و تامین اجتماعی فعال بود، ادامه داد: هم اکنون تعداد بیمارستانها در این شهرستان افزایش یافته است اما کافی نیست، در کشور به ازای هر 525 نفر یک تخت بیمارستانی وجود دارد این در حالیست که در شهرستان شهریار به ازای هر چهار هزار و 180 نفر یک تخت بیمارستانی وجود دارد.

در این مراسم از زحمات چهارساله "محمدعلی عرفان منش" فرماندار شهریار تقدیر و تشکر و "احمد ربیع زاده" به سمت سرپرست فرمانداری شهریار منصوب شد.

شهرستان شهریار در 45 کیلومتری غرب استان تهران واقع شده است.