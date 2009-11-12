آموزش و پرورش گلستان با کمبود 1400 نیروی دفتری و خدماتی مواجه است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عیسی پایین محلی ظهر پنجشنبه در ستاد سنجش سلامت استان افزود: همچنین در بخش مراقبتهای بهداشتی نیز در استان 114نیرو برای دو هزار و 800 مدرسه داریم و این یک ضعف بزرگ است.

وی با اشاره به موفقیتهای کسب شده در سال تحصیلی گذشته گفت: ما در بسیار از بخشها رشد قابل توجهی داشته ایم که کسب رتبه اول اقامه نماز در بین ادارات استان، رتبه اول ساماندهی کلاسهای درس از جمله آن است.

به گفته پایین محلی، کسب رتبه اول ساماندهی، رتبه کنکور سراسری که از 18 به هشت رسیده است و کسب رتبه اول در بخش رباتیک و نانو که که در شیراز برگزار شد، از دیگر توفیقهاست.

رئیس سازمان آموزش و پرورش گلستان بیان داشت: این توفیقات نتیجه تلاشهای جمعی همه فرهنگیان است که به آنها دست یافته ایم.

وی یادآور شد: باتوجه به آنفلوانزای نوع A با همکاری اداره کل نوسازی و بسیج مستضعفان توانستیم بیش از دو هزار واحد آموزشی را اصلاح سرویس بهداشتی و لوله کشی صابون مایع انجام دهیم.

وی تاکید کرد: اگرچه هنوز مشکلاتی وجود دارد که امید است به زودی رفع شود تا به وضع مطلوب در این بخش دست یابیم.

301 هزار دانش آموز گلستانی در دو هزار و 800 واحد آموزشی تحصیل می کنند.