به گزارش خبرنگار مهر، نقد و بررسی کتاب "هفت و سیزده دقیقه" نوشته بیژن کیا از ساعت 15 تا 17 روز شنبه 23 آبان و با حضور کامران پارسینژاد، محمدرضا شرفی خبوشان، محمدعلی گودینی، احمد عربلو، عزتالله الوندی، شیری اسحاقی، شمسی خسروی، مونا کرباسچی، منیرالسادات موسوی و لیلا جلینی برگزار میشود.
همچنین جلسات نقد و بررسی کتاب "پابرهنه تا ماه" نوشته رضا کاظمی روز 26 آبان و کتاب جادههای خلوت نوشته محسن مطلق روز 30 آبان برگزار میشود.
مجموعه سه جلدی "بوی هلو بوی باروت، کتاب و آب ممنوع و ساعت هفت و ربع" نوشته محمدکاظم مزینانی و "پای گلدسته کردستان" نوشته نصرتالله محمودزاده و "شیخ شریف" نوشته جواد کاموربخشایش هم در ادامه همین نشستها بررسی خواهند شد.
این نشستها در کتابخانه ایثار و شهادت واقع در خیابان طالقانی، خیابان ملکالشعراء بهار برگزار میشوند.
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