800 هزار نفر از نمایشگاه سراسری کتاب کرمانشاه بازدید کردند

بهرام فاضلی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمانشاه با اشاره به استقبال خارج از تصور مردم فرهنگ دوست کرمانشاه از این نمایشگاه اظهار داشت: در این نمایشگاه بیش از 450 میلیون تومان بن تخفیف فروش کتاب عرضه شد همچنین با توجه به این میزان عرضه بن و برآوردهای اولیه پیش بینی می شود میزان فروش کل نمایشگاه بالغ بر یک میلیارد تومان باشد.

وی با اشاره به استقبال مردم از بخشهای جانبی نمایشگاه گفت: نشست با اهالی فرهنگ و هنر، اجرای تئاتر، کارگاه خوشنویسی و نقاشی همچنین شعر خوانی توسط شعرای استان را از جمله برنامه های جانبی این نمایشگاه بود.

معاون امور فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: در میان برنامه های جانبی، بخش کارگاه نقاشی با بیشترین استقبال از سوی کودکان مواجه شده و 400 نقاشی در این کارگاه ترسیم شد.

وی افزود: قرار است به تعدادی از این نقاشی ها بعد از بررسی توسط کارشناسان مربوطه جوایزی اهدا شود البته به کودکانی که این نقاشی ها را کشیده اند نیز در محل نمایشگاه هدایایی داده شده است.

پنجمین نمایشگاه کتاب استان کرمانشاه با حضور 290 ناشر از سراسر کشور طی روزهای 14 تا 20 آبان در محل نمایشگاه های بین المللی کرمانشاه برگزار شد.