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۲۱ آبان ۱۳۸۸، ۱۲:۰۵

گزارش خبرنگار مهر از چین/

دومین کنگره مربیان دوومیدانی آسیا برگزار شد

دومین کنگره مربیان دوومیدانی آسیا برگزار شد

دومین کنگره مربیان دوومیدانی آسیا در حاشیه برگزاری هجدهمین دوره مسابقات قهرمانی دوومیدانی قاره کهن در شهر گوانگژو چین برگزار شد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به چین، انجمن تخصصی مربیان دوومیدانی آسیا از سال 2004 با هدف ارتقای سطح مربیان این قاره تاسیس و تاکنون دو کنگره آن همزمان با برگزاری مسابقات قهرمانی قاره کهن برگزار شده است.

در دومین کنگره مربیان دوومیدانی آسیا از برترین مربیان به نام این قاره در هتل "فونیکس" شهر گوانگژو دعوت به عمل آمد و دکتر فونگ از ژاپن و دکتر علیجانی از ایران در خصوص مسائل مختلف این رشته در آسیا سخنرانی کردند.

حاضرین در این کنگره در خصوص راهکارهای پیشرفت دوومیدانی آسیا به بحث و تبادل نظر پرداختند، همچنین جدیدترین تحقیقات علمی در خصوص علم تمرین دوومیدانی در این جلسه ارائه و مطالب مورد نظر بر روی سایت اختصاصی انجمن مربیان دوومیدانی آسیا قرار گرفت.

هجدهمین دوره مسابقات دوومیدانی قهرمانی آسیا از 19 تا 23 آبانماه در گوانگژو چین برگزار می شود.

کد مطلب 981780

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