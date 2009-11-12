ورود آمریکا به صحنه جنگ یمن با امضای توافقنامه همکاری نظامی با صنعا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی یمن(سبا)، دومین دور مذاکرات روسای ستاد مشترک ارتش آمریکا و یمن در باشگاه افسران نیروهای مسلح در صنعا با امضای توافقنامه همکاری و تبادل تجربه ها، آموزش و آماده سازی در زمینه نظامی و امنیتی میان طرفین پایان یافت.



بر اساس این توافقنامه، آمریکا به ارتش یمن با ارائه کمکهای اطلاعاتی و آموزش نظامی به ارتش یمن، به این کشور در زمینه های مبارزه با تروریسم، قاچاق و دزدی دریایی کمک خواهد کرد.



با امضای این توافقنامه، آمریکا نیز پس از عربستان به دولت یمن در سرکوب گروه مخالف الحوثی کمک خواهد کرد.

عربستان که با هماهنگی کامل با دولت یمن، حملات گسترده زمینی و هوایی را به خاک یمن برای سرکوب گروه مخالف الحوثی آغاز کرده، تاکید کرده است همچنان به این حملات خود ادامه خواهد داد.



در پایان مذاکرات دو روزه، سرلشگر احمد علی الاشول رئیس ستاد مشترک ارتش یمن از تلاشهای آمریکا در زمینه تقویت زمینه های همکاری مشترک میان دو کشور تقدیر کرد و گفت : این دور از مذاکرات نتایج خوبی با اهداف مشترک در زمینه تقویت همکاری برای سرکوب تروریسم و قاچاق و دزدی دریایی داشت.



جفری اسمیت مدیر برنامه ریزی ستاد مشترک ارتش آمریکا نیز بر ادامه حمایتهای آمریکا از یمن و تقویت همکاریها به ویژه در زمینه نظامی با این کشور تاکید کرد.

خاطر نشان می شود اخیرا باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در نامه ای به علی عبدالله صالح همتای یمنی خود، ارائه کمکهای اقتصادی و نظامی به صنعا را برای آنچه مبارزه با تروریسم خواند، وعده داده بود.



چندی پیش وزیران امور خارجه آمریکا، عربستان، کویت، بحرین، قطر، امارات عربی متحده، عمان، عراق، مصر و اردن در پایان مذاکرات خود در نیویورک در بیانیه مشترکی حمایت کامل خود را از تهاجم دولت یمن علیه گروه الحوثی اعلام کرده بودند.

دولت یمن در 11 آگوست برای سرکوب گروه مخالف الحوثی در استان صعده، در شمال غرب این کشور، عملیات نظامی مرگباری را موسوم به "عملیات زمین سوخته" آغاز کرد.

سازمان ملل اعلام کرد در حملات نظامیان یمن به مناطق شیعه نشین شمال این کشور صدها نفر ازجمله دهها غیرنظامی کشته و بیش از 140 هزار ساکن صعده آواره شده اند.

براساس آمارهای سازمان ملل، تعداد آوارگان جنگی در شمال یمن از مرز 150 هزار نفر گذشته و در برخی مناطق نیز مردم بدون آب و غذا در خانه های خود حبس شده اند.

یک عضو ارشد کمیسیون عالی سازمان ملل متحد در امور آوارگان نیز هشدار داده است ادامه درگیری در منطقه مانع عملیات امداد رسانی شده و استان صعده را با بحران جدی روبرو کرده است.