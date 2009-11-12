تشکیل بورس سکه و مبادله اوراق مشارکت پیشنهاد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، نشست مشترک بازار پول و سرمایه با حضور قائم مقام، مدیران کل و مدیران ادارات تخصصی بانک مرکزی با رئیس، مدیران و کارشناسان سازمان بورس و اوراق بهادار، در بانک مرکزی برگزار شد.

بر اساس این گزارش، در این جلسه ابتدا گزارشی از نحوه فعالیت و عملکرد ادارات تخصصی بانک مرکزی در حوزه های مختلف از جمله بررسی ها و سیاستهای اقتصادی، سیاستها و مقررات ارزی، نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری، تولید اسکناس و مسکوک، اعتبارات، نشر اسکناس و خزانه، نظارت ارز، نظام های پرداخت و اطلاعات بانکی توسط مدیران مربوطه ارائه شد.

در این نشست، بحث تشکیل بورس سکه و مبادله اوراق مشارکت در بورس، انتشار اوراق رهنی، همکاری بین شورای پول و اعتبار و شورای بورس، همکاری متقابل برای تقویت نظارت، تبادل اطلاعات، توسعه شفافیت مالی، تشکیل شورای فقهی بازار پول و سرمایه، بحث استفاده نظام بانکی از ناشران پذیرفته شده در بورس و مباحث مشترک دیگر برای تقویت همکاریها و رفع موانع و مشکلات بازار پول و سرمایه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

پورمحمدی قائم مقام بانک مرکزی نیز ضمن تاکید بر ایجاد زمینه های همکاری بین بانک مرکزی و سازمان بورس، خواستار تشکیل کمیته ویژه برای بحث و بررسی در خصوص مسائل و نکات مشترک شد.

وی حمایت بیشتر شبکه بانکی کشور از بازار سرمایه و لزوم رشد و توسعه آنها برای توسعه سرمایه گذاریها و حمایت از تولید و اشتغال را مورد تاکید قرار داد.

بهمنی خواستار رعایت بسته سیاستی- نظارتی از سوی شبکه بانکی شد

همچنین اولین جلسه شورای هماهنگی بانکها در حضور رئیس کل و اعضای هیئت عامل بانک مرکزی و با شرکت مدیران عامل بانکهای دولتی نیز دربانک مرکزی برگزار شد.

بهمنی رئیس کل بانک مرکزی، ضمن تشکر و قدردانی از حضور و عملکرد مسئولین شبکه بانکی در ارائه خدمات پولی و بانکی به جامعه، مطالبی را در خصوص مسائل پولی و بانکی کشوراز جمله نحوه وصول مطالبات بانکی، رسیدگی و اعطای تسهیلات به طرح های نیمه تمام، بررسی نحوه استفاده از منابع خارجی، افزایش کفایت سرمایه بانکها، راه اندازی بانک جامع اطلاعات، حسابرسی داخلی بانکها و عقود مشارکتی و مبادله ای ارائه کرد.

وی ضمن دعوت مسئولین بانکها به رعایت موارد مندرج در بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی، اعلام کرد: چنانچه بانکها در این باره نظر و پیشنهادی داشته باشند، بانک مرکزی از آن استقبال می کند.

در ادامه این جلسه مدیران عامل بانکها نیز در زمینه مسائل مختلف پولی و بانکی به اظهار نظر پرداخته و بر ایجاد وحدت رویه در مسائل شبکه بانکی کشور تاکید کردند.