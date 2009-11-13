حسن پرویزی مدیر مراکز فرهنگی منطقه سه و مدیر اجرایی طرح اتوبوسهای سیار در گفتگویی مشروح با خبرنگار مهر به تشریح این طرح پرداخت.

* خبرگزاری مهر - گروه فرهنگ وادب: طرح اتوبوسهای سیار چگونه شکل گرفت؟

- حسن پرویزی : برای اجرای طرح خانه‌های فرهنگ سیار نیاز بود تمامی امکانات مورد نیاز برای ارائه خدمات فرهنگی رایگان به محل مورد نظر انتقال یابد. بنابر این لازم بود تعداد 6 دستگاه اتوبوس با امکانات و تجهیزات مورد نیاز، وسایل و افراد و گروههای فرهنگی هنری و ورزشی به اماکن عمومی مورد نظر اعزام شوند. در واقع در هر منطقه تعداد 6 بوستان در نظر گرفته شد تا در هر بوستان سه روز متوالی عصرها برنامه اجرا می‌شوند. روزهای جمعه نیز در یکی از میادین یا بوستانهای بزرگتر برنامه تجمیعی داریم که تمامی واحدهای مجری طرح در یک جا بر اجرای برنامه می‌پردازند.

*هدف کمّی از اجرای این طرح چیست؟



- با پایان فصل تابستان که به نوعی فصل تحرک، پویایی و نشاط تلقی می‌شود و بسیاری از نهادهای فرهنگی امکانات خود را برای ارائه خدمات فرهنگی به مردم بسیج می‌کنند سکون و رخوت در فصل پاییز نمایان می شود. به عبارتی اغلب نهادها فعالیت عمده‌ای در این فصل ندارند و در واقع فضای حاکم بر افراد میل بر سکون و گرفتگی دارد. از ا ین رو خلاء ناشی از تعطیلی برنامه‌ای نهادها و سازمان برای شهروندانی که هنوز اوقات فراغت داشته و نیاز به بهره‌گیری از برنامه‌ای فرهنگی دارند می‌بایست مورد توجه قرار گیرد. طرح و راه‌اندازی "خانه‌های فرهنگ سیار" برای رفع بخشی از نیازهای به حق در نظر گرفته شده است. بنابراین ارائه خدمات فرهنگی در محلات (اماکن عمومی)،غنی سازی اوقات فراغت، ایجاد نشاط جمعی و رفع نقصان ناشی از کمبود مراکز فرهنگی از اهداف این طرح به شمار می‌رود.

*چرا این طرح در مناطق حاشیه‌ای شهر صورت می‌گیرد؟

- اکثر مراکز فرهنگی در محلات مرکزی احداث شده‌اند و از سوی دیگر در حال حاضر امکان ساخت مراکز در محلات کوچک و حاشیه‌ای میسر نیست. تراکم جمعیت هم اغلب در مناطق جنوبی و حاشیه‌ای بالاتر است و همین امر مشوق اجرای این طرح در مناطقی است که کمبود مراکز فرهنگی و تراکم بالای جمعیتی دارند.

*چند درصد این طرح آموزشی و چند درصد آن تفریحی است؟

- ماهیت کار سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران آموزش است. منتهی این آموزش مستقیم و صریح نیست. برای نمونه غرفه خلاقیت در خانه‌های فرهنگ سیار کاهش و تفکیک زباله را هدف قرار داده است یا برنامه‌ای ورزشی برای ترغیب شهروندان برای ایجاد تحرک و تندرستی در نظر گرفته شده است. با این تعبیر چه به صورت مستقیم یا صنفی آموزش در تمامی فعالیتهای خانه ‌های فرهنگ سیار ملاک اصلی است.

*با توجه به این که در فصل مدارس هستیم برنامه‌ها چگونه تنظیم شده تا از طرح استقبال شود؟



- برنامه‌ها در اماکن عمومی نظیر بوستان‌ها اجرا می‌شود و این زمان مناسبت‌ترین زمان برای حضور مردم در اماکن عمومی است و خوشبختانه در همان روزهای نخستین اجرای طرح استقبال زیادی از آن شده است.

*معمولابرنامه‌ها در تابستان اجرا می‌شود و این طرح بدعت تازه‌ای در فصل مدرسه است. این رویکرد تازه را می‌توان به اینگونه تعبیرکرد که در طول سال، سازمان برنامه‌های آموزشی و تفریحی خود را به اشکال گوناگون ادامه دهد؟‌

- در دوره جدید مدیریت سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران هدف این است که تمامی فصول مانند تابستان باشد یعنی در پاییز و زمستان نیز حجم برنامه‌ها افزایش یافته و علاوه بر مراکز در اماکن عمومی نیز حضور فعال داشته باشد. بوستانها، میادین میوه و تره‌بار، پایانه‌های مسافربری، ایستگاههای مترو و فروشگاههای شهروند از این دست هستند. همانطور که اشاره شد سازمان تصمیم دارد شهروندان را در فصول کم تحرکی پاییز تنها نگذاشته و همانند تابستان در کنار آنان باشد.

*آیا امکان این که ایستگاههای شادی هم به مدرسه‌ها بروند و تعاملی بین مدرسه و سازمان شکل بگیرد وجود دارد؟

- امکان چنین چیزی هست. سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران از جمله سازمانهایی است که به ساختمانهای خود اکتفا نکرده و در طول گذشته ثابت کرده که به جایی که آنها حضور دارند نیز رفته است. مدرسه هم از جمله جاهایی است که حضوری نسبتاً فعال دارد. طبیعی است که برای چنین اقدامی موافقت و میل آموزش و پرورش را نیز می‌طلبد.‌



*برنامه‌هایی که روزهای جمعه در پارک‌های ملت، پلیس، لاله، بعثت، طالقانی و میدان آزادی اجرا می‌شود نیز در همین راستا است؟



- در پایان هفته اتوبوسهای سیار در مناطق و پارک های شناخته شده تر حضور پیدا می کنند و تمام برنامه ها را برای حاضران ارائه می‌دهد.