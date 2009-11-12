نیروهای حق التدریس به زودی استخدام می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، غلامحسن حیدری در همایش معاونان برنامه ریزی و توسعه مدیریت آموزش و پرورش استان سمنان اظهار داشت: با اجرای این قانون نیروهای حق التدریسی با سابقه پنج سال کار باید استخدام شوند.

وی با اشاره به اینکه استخدام سالانه 12 هزار نفر از معلمان حق التدریس با اجرای این قانون اجرایی می شود، گفت: در راستای حمایت از معلمان حق التدریس طرح بیمه این معلمان نیز امسال آغاز شده است .

معاون وزیر آموزش و پرورش همچنین با اشاره به پرداخت مطالبات فرهنگیان بیان داشت: تنها مرخصی مناطق محروم مربوط به نیمه دوم سال 86، سال 87 و امسال به دلیل تغییرات در مناطق محروم در کشور پرداخت نشده است.

وی خاطرنشان کرد: با پیگیری‌ های به عمل آمده بخش عمده مطالبات فرهنگیان پرداخت شده و باقیمانده آن نیز به زودی پرداخت می‌ شود .

معاون برنامه ریزی و توسعه مدیریت وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه حقوق مهرماه بر اساس آمار دانش آموزی پرداخت شده است، عنوان کرد: علت تاخیر در پرداخت حقوق مهرماه فرهنگیان، تاخیر در ارسال آمار دانش آموزان مدارس از طریق وب بود که باید مبنای پرداخت حقوق همکاران قرار گیرد .

حیدری یادآور شد: یارانه مسکن نیز برابر سال 86 در برنامه توزیع قرار دارد و علت پرداخت نشدن در سالهای گذشته را پرداخت آن به مسکن مهر عنوان کرد.