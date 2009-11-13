به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیویورک تایمز، به رغم تشکیل ستادهای ضد مسجد، انتقادهای احزاب جناح راستی و مخالفت مردم محلی، پایتخت شهر دانمارک این روزها برای ساخت نه یک، بلکه دو مسجد جامع آماده می شود.

ماه آگوست شورای شهر با ساخت یک مسجد جامع برای شیعیان کپنهاگ موافقت کرد، مسجدی که با دو مناره 30 متری در محل یک کارخانه قدیمی ساخته می شود. همچنین طرحهایی هم برای ساخت مسجد اهل تسنن در جریان است، اما به طور کلی می توان گفت مسئله انتشار کاریکاتورهای اهانت آمیز که چهار سال پیش در این کشور صورت گرفت این اقدام را اندکی پیچیده تر کرده است.

البته مسئله اصلی این است که به رغم اینکه در بسیاری از کشورهای اروپایی به ساخت مساجد جامعه برای پاسخگویی به نیاز در حال رشد جامعه مسلمان اقدام کرده اند، برخی احزاب راستگرا با ساخت مسجد به شدت مخالفت می کنند که علاوه بر نمونه کپنهاگ، می توان به ستاد ضد مسجد حزب لیگ شمالی ایتالیا اشاره کرد که با ساخت مسجد در شهرهای ایتالیا مخالف است، همچنین قرار است رفراندومی برای تصمیم گیری علیه ساخت مناره در سوئیس برگزار شود .

عبدالوحید پیدرسن که سالها پیش اسلام آورده، برای ساخت یک مسجد جامع تلاش می کند؛ وی رئیس یک کمیته 15 نفری است که برای ساخت یک مسجد جامع در کپنهاگ فعالیت می کند.

وی اظهار داشت که جمعیت 250 هزار نفری مسلمانان دانمارک در میان جمعیت 5/5 میلیون نفری این کشور زندگی می کنند و بیشتر آنها را شیعیان تشکیل داده اند.

پیدرسن اعتقاد دارد همانطور که در این کشور کلیساها ساخته می شوند و فعال هستند مسلمانان نیز باید از حق داشتن مساجد برخوردار باشند.

حزب مردم دانمارک چندی پیش آگهی هایی علیه ساخت مسجد در چندین روزنامه منتشر و از طرح ساخت مسجد دیگری در حومه جنوبی شهر آماگر نیز انتقاد کرد و مدعی شد درپی برگزاری رفراندومی درباره ساخت مساجد در این کشور اسکاندیناوی است.

این حزب جناح راستی که از تشکیل این ستاد تنها منافع سیاسی خود را دنبال می‌کند ستاد ضد مسجد خود را به انتخابات آینده شهرداری مرتبط کرده و یادآور شده است هرقدر تعداد نمایندگان انتخاب شده این حزب در انتخابات محلی 17 نوامبر ( 26 آبان ماه) بیشتر باشد، مقاومت علیه ساخت بناهای اسلامی در شهر بیشتر می‌شود.