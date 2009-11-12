مسئولان مساجد برای ترویج اندیشه های ناب اسلامی باید تغذیه فکری شوند

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، حجت الاسلام امین صادقی بعد از ظهر پنجشنبه در کارگروه نماز، مسجد و جوان در ستاد اقامه نماز استان سمنان گفت: ائمه جماعات مساجد وظیفه سنگین‌تری در تغذیه معنوی و اعتقادی جوانان بر عهده دارند.

به گفته وی، کارگاه های آموزشی ویژه امامان جماعت و هیئت امنای مساجد از برنامه هایی است که باید برای ارتقا سطح معلومات مسئولان مساجد برگزار شود .

حجت الاسلام صادقی عنوان کرد: باید ستاد و یا مرکزی جهت نظارت و هدایت امور مساجد تاسیس شود و بر فعالیت های فرهنگی مساجد بیشتر توجه شود.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی سمنان با تاکید بر اینکه روحانیون و هیئت امنای مساجد هر محل باید نسبت به جوانان محل خود حساس باشند، گفت: مساجد نقش مهم و موثری در جلوگیری از بزهکاری نوجوانان و جوانان دارد.

وی احساس مسئولیت در امر جذب جوانان به دین و مسجد را وظیفه مسئولان مساجد دانست و بیان کرد: برای دوری از تهاجمات فرهنگی و نیز گسترش فرهنگ دینی در بین جوانان باید با برنامه ‌ریزی‌های دقیق و اصولی علاوه بر خنثی کردن این توطئه‌ها جوانان را به سمت دین و فرهنگ دینی سوق دهیم.

وی همچنین خواستار ایجاد روحیه شادی در نوجوانان و جوانان از طرف نهادهای معتبر مانند کانونهای مساجد شد.