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۲۲ آبان ۱۳۸۸، ۱۱:۳۸

هروله عشق(106)/

تدابیر امنیتی در ورودیهای مسجد الحرام

تدابیر امنیتی در ورودیهای مسجد الحرام

درهای ورودی خانه خدا به هنگام ورود زائران به بیت الله الحرام در ایام مناسک حج توسط نیروهای امنیتی حفاظت می شود.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به مکه مکرمه الزهرانی فرمانده نیروهای امنیتی بیت الله الحرام گفت : نیروهای امنیتی حفاظت درهای ورودی خانه خدا را برعهده دارند و حفظ امنیت زائران خدا خانه وظیفه اصلی این نیروهاست.

وی افزود: افزون بر حفظ امنیت زائران در داخل صحن بیت الله الحرام تنظیم صفوف نمازگزاران و تسهیل در رفت و آمد آنان، سازماندهی راههای ورود و خروج، جلوگیری از حرکت ویلچرهای بدون مجوز، پاکیزگی حرم و تسهیل در رسیدن حجاج به صحن از دیگر وظایف نیروهای امنیتی است.

الزهرانی در ادامه اظهارداشت: برای تسهیل در ورود و خروج زائران به صحن بیت الله الحرام 6 راه ورودی اصلی، 18 ورودی فرعی و 2 راهروی عریض در دو محوطه اصلی در نظر گرفته شده است.

کد مطلب 981853

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