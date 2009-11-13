تدابیر امنیتی در ورودیهای مسجد الحرام

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به مکه مکرمه الزهرانی فرمانده نیروهای امنیتی بیت الله الحرام گفت : نیروهای امنیتی حفاظت درهای ورودی خانه خدا را برعهده دارند و حفظ امنیت زائران خدا خانه وظیفه اصلی این نیروهاست.

وی افزود: افزون بر حفظ امنیت زائران در داخل صحن بیت الله الحرام تنظیم صفوف نمازگزاران و تسهیل در رفت و آمد آنان، سازماندهی راههای ورود و خروج، جلوگیری از حرکت ویلچرهای بدون مجوز، پاکیزگی حرم و تسهیل در رسیدن حجاج به صحن از دیگر وظایف نیروهای امنیتی است.

الزهرانی در ادامه اظهارداشت: برای تسهیل در ورود و خروج زائران به صحن بیت الله الحرام 6 راه ورودی اصلی، 18 ورودی فرعی و 2 راهروی عریض در دو محوطه اصلی در نظر گرفته شده است.