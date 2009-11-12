چهار مجتمع خدمات رفاهی بین راهی در ایلام ساخته می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مسعود اسکندری در جمع خبرنگاران اظهار داشت: احداث دو کمپینگ در شهرسرابله و شهر مهران یکی دیگر از پروژه های در حال اجرا توسط سازمان میراث فرهنگی استان است.
وی با اشاره به کمپینگ شهر سرابله خاطرنشان کرد: احداث کمپینگ در شهر سرابله مرکز شهرستان شیروان چرداول با 19 واحد و هزینه 250 میلیون تومان اعتبار در حال انجام است.
اسکندری با اشاره به اینکه این پروژه در حال حاضر از 65 درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار است، عنوان کرد: احداث کمپینگ در شهر مهران مرکز شهرستان مهران با 40 واحد و 980 میلیون تومان اعتبار و 40 درصد پیشرفت فیزیکی یکی دیگر از پروژه های سال جاری در سازمان میراث فرهنگی استان ایلام است.
این مسئول یادآور شد: احداث امکانات رفاهی برای توسعه زیرساخت های گردشگری در استان ایلام یکی از ضروریات است.
استان ایلام دارای بیش از 680 اثر تاریخی در فهرست آثار ملی کشور است.
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