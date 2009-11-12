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۲۱ آبان ۱۳۸۸، ۱۷:۰۸

چهار مجتمع خدمات رفاهی بین راهی در ایلام ساخته می شود

چهار مجتمع خدمات رفاهی بین راهی در ایلام ساخته می شود

ایلام - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان ایلام گفت: ساخت و راه اندازی چهار واحد مجتمع بین راهی از برنامه های سازمان میراث فرهنگی استان ایلام در سال جاری است.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مسعود اسکندری در جمع خبرنگاران اظهار داشت: احداث دو کمپینگ در شهرسرابله و شهر مهران یکی دیگر از پروژه های در حال اجرا توسط سازمان میراث فرهنگی استان است.

وی با اشاره به کمپینگ شهر سرابله خاطرنشان کرد: احداث کمپینگ در شهر سرابله مرکز شهرستان شیروان چرداول با 19 واحد و هزینه 250 میلیون تومان اعتبار در حال انجام است.

اسکندری با اشاره به اینکه این پروژه در حال حاضر از 65 درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار است، عنوان کرد: احداث کمپینگ در شهر مهران مرکز شهرستان مهران با 40 واحد و 980 میلیون تومان اعتبار و 40 درصد پیشرفت فیزیکی یکی دیگر از پروژه های سال جاری در سازمان میراث فرهنگی استان ایلام است.

این مسئول یادآور شد: احداث امکانات رفاهی برای توسعه زیرساخت های گردشگری در استان ایلام یکی از ضروریات است.

استان ایلام دارای بیش از 680 اثر تاریخی در فهرست آثار ملی کشور است.

کد مطلب 981869

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