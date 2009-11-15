هادی واعظی در گفتگو با خبرنگار مهر، GPS را سیستمهای موقعیت یاب جهانی دانست و افزود: گیرنده های GPS در کشور برای تعیین موقعیت و اطلاعات مورد نیاز وابسته به گیرنده های GPS جهانی هستند.

وی با بیان اینکه سیستم موقعیت یاب جهانی شامل 24 ماهواره است که پیرامون کره زمین در حال چرخش هستند، اظهار داشت: این ماهواره ها با ارسال سیگنالهایی، اطلاعات لازم را به گیرنده های GPS کلیه کشورها می فرستند.

واعظی به تعامل این سازمان با سازمان هوا فضا اشاره کرد و ادامه داد: به منظور جایگزین کردن فرستنده های GPS برای تعیین موقعیت با سازمان هوا فضا ارتباطات موثری را برقرار کردیم تا در طراحی ماهواره های جدید، نسبت به نصب فرستنده های موقعیت یاب در آنها اقدام شود. به این ترتیب می توانیم در زمینه سیستمهای GPS به خودکفایی برسیم.

معاون پژوهشی سازمان نقشه برداری طراحی "سنجنده" برای دریافت تصاویر ماهواره ای را از دیگر تعاملات این دو سازمان ذکر و خاطرنشان کرد: برای این منظور کارگروهی تشکیل شده است تا در زمینه طراحی سنجنده ها برای دریافت تصاویر ماهواره ای اقدامات لازم انجام شود.

وی تاکید کرد: طراحی سنجنده ها باعث می شود تا بتوانیم نیازهای کشور را در زمینه تولید نقشه های مورد نیاز مرتفع کنیم.



GPS یا Global Positioning System، سیستم موقعیت یاب جهانی، منظومه ای از ۲۴ ماهواره است که به دور زمین در حال چرخش هستند. ماهواره های این سیستم هر روز دو بار به دور زمین می گردند و اطلاعاتی را به زمین مخابره می کنند. گیرنده های GPS این اطلاعات را دریافت کرده و با انجام محاسبات هندسی، محل دقیق گیرنده را نسبت به زمین محاسبه می کنند.



گیرنده GPS برای محاسبه دو بعدی و یافتن طول و عرض جغرافیایی به حداقل اطلاعات همزمان سه ماهواره و همچنین برای یافتن مختصات سه بعدی و ارتفاع نیازمند دریافت اطلاعات حداقل چهار ماهواره است. با ادامه دریافت اطلاعات از ماهواره ها، گیرنده اقدام به محاسبه سرعت، جهت، مسیر پیموده شده، فواصل طی شده، فاصله باقی مانده تا مقصد و زمان طلوع و غروب خورشید و بسیاری اطلاعات مفید دیگر می کند.