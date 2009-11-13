سنجش افکار عمومی از فعالیتهای مهم روابط عمومی است

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، حسین خادمی در مراسم پنجمین جشنواره روابط عمومی برتر شرکتهای آب و فاضلاب شهری و روستایی کشور گفت: روابط عمومی نماد سازمان و سخنگو و کانال ارتباطی با گروه های مرجع سازمان ها و اقشار مختلف مردم از اهمیتی تعیین کننده برخوردار است.

خادمی تصریح کرد: نقش رسانه ها همچون تلویزیون جهت اطلاع رسانی و هدفمند سازی برنامه ها در دنیای امروز بسیار مهم است.

وی عنوان کرد: تعامل و ارتباط دو سویه میان روابط عمومی ها و رسانه ها به ویژه رسانه ملی بسترهای لازم را به منظور تحقق هرچه بیشتر این امر و نهادینه ساختن برخی فرهنگ ها، باورها و ارزش ها با هدف رشد و گسترش توسعه در کشور فراهم می کند.

خادمی با اشاره به اینکه بسیاری از روابط عمومی ها افکار را به عنوان یک عامل تاثیر گذار ومهم در تحولات سازمانی و اجتماعی قبول دارند، افزود: در دنیای کنونی روابط عمومی های نوین و کار آمد تحقیقات و پژوهش به ویژه سنجش افکار باعث شده است تا تصمیم گیریها و تصمیم سازی ها در سازمان تا سطح فعالیت ها و موفقیت های سازمانی ارتقا پیدا کند.

وی افزود: در دنیای امروز بدون شک ارتباطات نقش به سزایی در ترویج افکار واندیشه ها و ایجاد تعامل سازنده و تاثیر گذار ایفا می کند و در این میان تکنولوژی و فناوری نوین نیز جای خود را همسویی با تعاملات و گسترش ارتباط به خوبی پیدا و تثبیت کرده است.

پنجمین جشنواره روابط عمومی برتر شرکت های آب و فاضلاب شهری و روستایی در رشته انتشارات، ارتباط الکترونیک، مدیریت مصرف و آموزش همگانی، امور تبلیغی و نمایشگاهی، نوآوری مطالعات اجتماعی و افکار سنجی و ارتباط رسانه ای رتبه های اول تا سوم ممعرفی و با اهدای لوح تقدیر از آنها تجلیل شد.

همچنین در این جشنواره روابط عمومی آب و فاضلاب هرمزگان در گروه ب شهری در رشته انتشارات رتبه سوم در رشته ارتباط الکترونیک گروه ب شهری هرمزگان رتبه دوم و رشته نوآوری گروه ب شهری هرمزگان و فاضلاب تهران به صورت متشرک رتبه دوم کسب کردند.

پنجمین جشنواره روابط عمومی برتر شرکتهای آب و فاضلاب شهری و روستایی در بندر عباس با معرفی رتبه های برتر به کار خود پایان داد.