نوع دروس دانشگاهی کشور باید بازنگری بنیادی شود

کامبیز طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه چرا فارغ التحصیلان دانشگاه در بازار کار نمی توانند به خوبی ظاهر شوند و قابلیتهای خود را نشان دهند، افزود: بسیاری از فارغ التحصیلان دانشگاههای کشور به علت عدم آشنایی با حوزه مهارت و کارآفرینی پس از فارغ التحصیلی توان علمی خود را نمی توانند در بخش عملی اجرایی کنند.

وی ادامه داد: بسیاری از آنان حتی اگر موفق به کسب اشتغال چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی شوند از توان مهارتی کمتری برخوردار هستند.

رئیس مرکز کارآفرینی دانشگاه گیلان اظهار داشت: اختصاص دو واحد تئوری کارآفرینی شاید پاسخگوی آشنایی دانشجویان با این مفاهیم باشد ولی کافی به نظر نمی رسد در بسیاری از کشورها انجام کار دانشجویی در بخشهای صنعتی، خدماتی و تولیدی علاوه بر افزایش مهارت در کمک به هزینه تحصیل دانشجویان نقش بسزایی دارد.

وی بیان داشت: دانشجویان کشور ما کمتر با کار عملی در دوره تحصیل مواجه هستند و بیشتر به صورت تئوری مطالب را می آموزند.

طاهری خاطرنشان کرد: مسئله کارآفرینی امروز یکی از مسائل اساسی و روز جوامع مختلف شده است به ویژه موضوع کسب و کار یکی از مهمترین مقوله ها و دغدغه های کشورهای مختلف منجمله کشور ایران است.

وی یادآور شد: شرایط کشور و جامعه امروز به سمتی می رود که فقط داشتن مدرک دانشگاهی ضامن اشتغال نخواهد بود بلکه همراه با تحصیلات بایستی دانش آموختگان از مهارتهای عملی برخوردار باشند و بالاتر از آن باید بدانند که چگونه به طریق صحیح برای خود کسب درآمد سالم کرده و از فرصتهای شغلی موجود در جامعه به خوبی استفاده کنند.