سایه شوم مناقشات درباره مناصب جدید بر موفقیت تصویب لیسبون

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "زوددویچه سایتونگ" در تحلیلی در این باره به قلم "مارتین وینتر" نوشت : اصلاحات در اتحادیه اروپا و موفقیت در این زمینه در مناقشات بر سر پست و مقام کم کم رنگ می بازد. روسای حکومتها، نامزدهای مورد نظر خود برای مناصب جدید در اتحادیه اروپا را نه بر اساس لیاقت و شایستگی، بلکه با در نظر گرفتن حزب و موقعیت سیاسی انتخاب می کنند.

نویسنده در ادامه خاطر نشان کرد : هنوز شادی درباره تصویب قرارداد اصلاحی لیسبون به اوج خود نرسیده بود که بار دیگر این اتحادیه در واقعیات تلخ خود گرفتار شد. بگو مگوها و مشاجرات بر سر پست و مقامهای پوچ و خالی . کشورهای عضو این اتحادیه به این ترتیب امکانات و شرایط خوبی را که پیمان لیسبون برای این اتحادیه فراهم می آورد به بازی می گیرند. آنها همه کار را انجام می دهند تا دنیا را متقاعد کنند که آنها کوتوله سیاسی هستند و می خواهند در همین شرایط باقی بمانند!

نویسنده در بخش دیگری از این مطلب خاطر نشان کرد جستجوی این چنینی به دنبال ریاست دائمی اتحادیه اروپا و وزیر امور خارجه اروپایی در این اتحادیه می تواند آسیبهای جبران ناپذیری به این اتحادیه وارد کند چنین روندی می تواند به اعتبار همه آنهایی که برای این اتحادیه کار می کنند لطمه بزند.

نویسنده در بخش دیگری از این مطلب اظهار داشت : تنها مشاجرات منطقه ای و حزبی برای پست و مقام نیستند که این روزها بر روی دوشهای اتحادیه اروپا سنگینی می کنند، بلکه مسائل دیگری هستند که بسیار وحشتناک هستند و آن اینکه هیچ کس در اتحادیه اروپا صرفا برای اینکه واقعا در مسیر اروپا حرکت و واقعا در مفهوم یک جامعه بزرگ اروپایی عمل می کند شانسی برای قرارگرفتن در موضع رهبری ندارد.

این روزنامه آلمانی همچنین نوشت : با مناقشات بر سر پست و مقامهای جدید یک مسئله دیگر در اتحادیه اروپا بار دیگر نمود پیدا کرده است. اتحاد درباره پیمان لیسبون تضادهای بین موافقان و هماهنگ کننده های اتحادیه اروپا و مخالفان آنها را شدیدا آشکار کرده و مشاجرات بین آنها را بار دیگر جان تازه ای بخشیده است.