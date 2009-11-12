باشگاه راه آهن در تهران می ماند/ هدف ما رسیدن به خودکفایی است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالعلی صاحب محمدی در حاشیه بازدید علی سعیدلو، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان تربیت بدنی از باشگاه راه آهن با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران افزود: راه آهن ویژگیهای بزرگی دارد که یکی از آنها پراکندگی در سطح کشور است. معتقدم چنین مزیتی را هیچ باشگاهی ندارد. باشگاههای ما در خراسان، تبریز، اصفهان و چند شهر دیگر در سطح حرفهای و در مسابقات مختلف ورزشی شرکت می کنند که این تنوع به رشد ورزش کمک می کند.
وی در این خصوص اظهار داشت: هفته گذشته ملاقاتی را با آقای سعیدلو داشتیم و قرار شد ایشان از موسسه فرهنگی ورزشی راه آهن بازدید کنند. خوشبختانه آقای سعیدلو دعوت ما را پذیرفتند و صبح امروز (پنجشنبه) از امکانات باشگاه بازدید و از نزدیک با فعالیتهای آن آشنا شدند.
معاون وزیر راه و ترابری و مدیرعامل شرکت راه آهن اضافه کرد: نگاه دولت به ورزش با هدف فعالتر کردن بخش خصوصی است و ما هم به عنوان یک باشگاه حرفهای در ایران توانستهایم با تکیه بر بخش خصوصی، زمین چمن، سالن و بخشهای ورزشی دیگر را فعالتر کنیم که قطعا این روند ادامه خواهد داشت.
وی هدف گذاری باشگاه راه آهن را رسیدن به خودکفایی عنوان کرد و گفت: فوتبال امروز تبدیل به یک صنعت شده و باشگاه راه آهن هم کم کم به سوی درآمدزایی حرکت می کند. البته تا رسیدن به آن نقطه حمایتهای مالی ما از تیم فوتبال راه آهن ادامه خواهد داشت.
صاحب محمدی در خصوص خبر انحلال تیم کشتی این باشگاه اظهار داشت: چنین اتفاقی نمی افتد و ما قصد داریم این تیم را تقویت کنیم البته ادامه فعالیت تیم کشتی راه آهن نیاز به منابع مالی و زمان دارد که به زودی این مشکل برطرف می شود ضمن اینکه ما قصد داریم رشتههای جدید را در باشگاه فعال کنیم.
وی در پاسخ به پرسش خبرنگاری که از وی پرسید "با انتقال دو باشگاه صبا به قم و پاس به همدان ضمن اینکه امکانات این دو باشگاه از بین رفت، آنها از دستیابی به موفقیتهای گذشته نیز دور شدند. آیا این اتفاق در باشگاه راه آهن هم رخ خواهد داد؟"، تصریح کرد: برنامه ما این است که تیم فوتبال راه آهن در تهران بماند اما دیدارهای این تیم در شهرری برگزار شود تا از مزیت تماشاگر هم سود ببریم.
مدیرعامل شرکت راه آهن افزود: در تلاشیم با حل موانع موجود برای انتقال راه آهن به شهرری شرایط انجام این انتقال را فراهم کنیم. شهرری به عنوان یکی از نقاط جنوبی تهران می تواند جایگاه مناسبی برای کشف استعدادها و ادامه معرفی قهرمانهای ورزشی از باشگاه راه آهن به ورزش کشور باشد.
صاحب محمدی در پایان تصریح کرد: شرکت راه آهن در حدود 250 هزار کارمند دارد که ما علاوه بر جشنوارههای ورزشی قصد داریم خدمات ورزشی جدیدی را در اختیار کارکنان خود قرار دهیم. ضمن اینکه قرار است مجلس شورای اسلامی قانونی تصویب کند که طی آن بودجههای لازم برای فعالیتهای ورزشی در موسسات دولتی فراهم شود.
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