مدیران راه آهن ورزش دوست هستند/ در نیم فصل دوم روندی صعودی خواهیم داشت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن انصاری‌فرد که پس از بازدید علی سعیدلو رئیس سازمان تربیت بدنی و صاحب محمدی رئیس شرکت راه آهن از بخش‌های مختلف این باشگاه در جمع خبرنگاران سخن می گفت، ضمن بیان مطلب فوق افزود: باشگاه راه آهن یکی از قدیمی‌ترین باشگاه‌های ورزشی کشور است که منشا خدمات ورزشی در گذشته و امروز بوده و هست. بسیار خرسندم مدیران شرکت راه آهن خصوصا آقای صاحب محمدی فردی عملیاتی و ورزش دوست هستند که این موضوع به رشد و شکوفایی باشگاه کمک خواهد کرد.

وی حضور سعیدلو و صاحب محمدی در باشگاه راه آهن و بازدید آنها از امکانات این باشگاه را برای آینده باشگاه مفید ارزیابی کرد و اظهار داشت: علاقه‌مندی به ورزش حسن بزرگ مدیران راه آهن است و بسیار خوشحالم در نشستی که با آنها داشتیم از لحاظ اطلاعات و تاریخچه ورزشی هم آگاهی‌های باارزشی دارند که تمام اینها می تواند به موفقیت‌های آینده باشگاه راه آهن کمک کند.

مدیرعامل باشگاه راه آهن خاطر نشان کرد: ما در نیم فصل نخست لیگ برتر در شش بازی در واپسین دقایق مسابقه گل خوردیم و این موضوع باعث شد امتیازات ارزشمندی را از دست بدهیم. ضمن اینکه ارنی برندتس (سرمربی تیم فوتبال راه آهن) هم در ابتدای فصل از نوع بازی تیم‌ها و مسائل مختلف موجود در فوتبال ایران شناخت کافی نداشت اما با گذشت زمان این مشکلات به حداقل رسید.

انصاری‌فرد ادامه داد: با توجه به شناخت بیشتر برندتس از وضعیت حاکم بر فوتبال ایران شاهد بودید در اواخر نیم فصل عملکرد تیم ما بسیار بهتر شد و نتایج ارزشمندتری گرفتیم. با این شرایط مطئنم در نیم فصل دوم تیم در روند صعودی قرار خواهد گرفت.

وی در پاسخ به این سئوال که چه جایگاهی را برای راه آهن در نیم فصل دوم پیش بینی می کنید تاکید کرد: هدف ما قرار گرفتن در نیمه بالای جدول است ضمن اینکه برای موفقیت در جام حذفی هم برنامه داریم.

مدیرعامل باشگاه راه آهن در خصوص برنامه های آماده سازی تیم راه آهن در تعطیلات نیم فصل گفت: یکشنبه آینده برای برگزاری اردوی یک هفته‌ای و انجام سه بازی دوستانه راهی ترکیه می شویم که تمام هزینه‌های این سفر از جمله هزینه پرواز توسط اسپانسرهای باشگاه پرداخت می شود.

وی در پایان در خصوص جذب بازیکنان جدید در نیم فصل تاکید کرد: با براندتس جلسه داشتیم و ایشان بازیکنان مورد نیاز خود را در پست‌های مختلف اعلام کردند که این موضوع را پیگیری می کنیم و تا زمانی که با بازیکنان مدنظر خود به نتیجه نرسیم از اعلام اسامی آنها خودداری می کنیم.