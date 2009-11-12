9 مقاله در بخش نخست نشست علمی ابن سینا پژوهی ارائه شد

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، در این نشست علمی، رئیس مؤسسه حکمت و فلسفه ایران، ابن سینا را دارای نقشی بی‌ بدیل در فلسفه دانست و گفت: وی مبتکر هستی‌ شناسی در تاریخ فلسفه است و ماوراء طبیعه را به صورت علم درآورده است .

غلامرضا اعوانی با بیان اینکه بوعلی سینا منطق را روشی برای اصل موضوع کردن همه امور قرار داده است، ادامه داد: بوعلی سینا تا کنون ناشناخته مانده است.

در ادامه این نشست شمس الدین عارف از کشور مالزی به ایراد بخشی از مقاله خود با عنوان برهان ابن سینا برای ابدیت جهانی پرداخت و محمد علی اژه ای نیز مقاله خود را که پیرامون پژوهشی در چگونگی حصول و یقین در علوم تجربی از دیدگاه ابن سینا بود را ارائه کرد.

عبدالوحید شمال اف پژوهشگر تاجیکستانی مقاله ای در خصوص ابن سینا و علم الهی را ارائه داد و رضا اکبری در خصوص ابن سینا و قرینه گرایی در حیطه باورهای الهیاتی به گفتگو پرداخت.

همچنین جوزف کنی از کشور نیجریه در خصوص نظر ابن سینا درباره حواس درونی و عبدالمالک نیسن بایف از کشور قزاقستان در زمینه فلسفه و علم از منظر اسلامی مقالات خود را ارائه کردند.

تا دقایقی دیگر بخش دوم نشست علمی ابن سینا پژوهی با ارائه 18 مقاله دیگر ادامه می یابد.