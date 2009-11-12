رشد 8 برابری یارانه کالاهای اساسی/زنگ خطر درزمینه یارانه انرژی درکشور

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، سیدعبدالله عمادی بعداز ظهر پنجشنبه در دومین همایش منطقه ای طرح تحول اقتصادی با محوریت تبیین هدفمند کردن یارانه ها اظهار داشت: اهداف پرداخت یارانه ها در کشور کمک به اقشار آسیب پذیر، کمک به تولید برخی کالاها و خدمات، ایجاد ثبات اقتصادی و کنترل قیمتها و کمک به بهبود توزیع درآمد است.

وی با بیان اینکه هدف از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها اجرای عدالت اجتماعی و افزایش و ارتقا کارایی در کشور است، خاطرنشان کرد: روشهای پرداخت یارانه در کشور به صورتهای قیمت عمومی، نقدی غیر مشروط، نقد مشروط، کالایی و کالا برگ است.

عضو کارگروه طرح تحول اقتصادی کشور با اشاره به عملکرد یارانه ها در طول پنج سال گذشته، بیان داشت: عملکرد یارانه های کالاهای اساسی در کشور در سال 82 مبلغی بالغ بر 80 میلیارد تومان بوده است که این مبلغ در سال 86 به 643 میلیارد تومان افزایش یافته است.

عمادی یادآور شد: با توجه به آمار بالا عملکرد یارانه کالاهای اساسی در کشور به صورت غیر هدفمند هشت برابر شده است.

اعلام کردن زنگ خطر در زمینه یارانه انرژی در کشور

وی با اشاره به عملکرد یارانه دیگر کالاهای کشور در پنج سال گذشته، عنوان کرد: یارانه گندم در سال 82، هزار و 685 میلیارد تومان بوده است که این رقم در سال 88 به چهار هزار میلیارد تومان رسیده است.

عضو کارگروه طرح تحول اقتصادی کشور با اشاره به اینکه جمع کل یارانه ها در کشور در سال 82، هزار و 935 میلیارد تومان بوده است، یادآور شد: جمع کل یارانه ها در کشور در سال 86 به سه هزار و 881 میلیارد تومان رسیده است.

عمادی با اعلام کردن زنگ خطر در زمینه یارانه انرژی در کشور خاطرنشان کرد: میانگین مصرف انرژی در سال 82 میزانی بالغ بر 149 میلیارد لیتر بوده است که این رقم در سال 86 به 204 میلیارد لیتر رسیده است.

وی با اشاره به شاخص قیمت انرژی در داخل کشور بیان داشت: شاخص انرژی در سال 86 مبلغی حدود 383 ریال بوده است که این رقم در سال جاری به 420 تومان رسیده است.

پرداخت یارانه 90 هزار میلیارد تومانی در زمینه حاملهای انرژی/ فاصله طبقاتی در کشور 15 برابر

عضو کارگروه طرح تحول اقتصادی کشور با بیان اینکه نسبت یارانه ها به تولید ناخالص در سال 80 حدود 7.6 درصد بوده که در سال 86 به 26.7 درصد رسیده است، گفت: حدود 90 هزار میلیارد تومان یارانه در بخش حاملهای انرژی پرداخت می شود در صورتیکه تولید ناخالص ملی تنها 20 درصد است.

عمادی با بیان اینکه هم اکنون 62 درصد بنزین در شهرها و 38 در روستاها مصرف می شود از نسبت توزیع مصرف بنزین در کشور با عنوان بی عدالتی یاد کرد و بیان داشت: دهک دهم جامعه شهری بیش از 24 برابر دهک اول بنزین مصرف می کنند.

وی با تشریح سهم دهکها از هزینه های کشور، عنوان کرد: در حال حاضر سهم دهک اول از هزینه ها دو درصد و سهم دهک دهم بیش از 30 درصد است که این امر به معنی است که فاصله طبقاتی در کشور ما بیش از 15 برابر است.

عضو کارگروه طرح تحول اقتصادی کشور با معرفی شاخص کارایی و شدت انرژی، گفت: در انگلیس برای هر هزار دلار تولید ناخالص یک بشکه نفت مصرف می شود در حالیکه در ایران برای هر هزار دلار بیش از 12 بشکه نفت مصرف می شود.

کندی و نوسان رشد اقتصادی در کشور

عمادی همچنین با اشاره به کندی و نوسان رشد اقتصادی در کشورمان، بیان داشت: در حال حاضر تنها 25 درصد از تولید ناخالص کشور سرمایه گذاری می شود.

وی همچنین به شاخص تورم اشاره کرد و افزود: زمانی نرخ تورم در کشور 50 درصد بود اما در حال حاضر با کاهش نرخ تورم این میزان به 20 درصد رسیده است.

عضو کارگروه طرح تحول اقتصادی کشور با بیان اینکه در حال حاضر کشور در حوزه صادرات غیرنفتی وضعیت خوبی ندارد، گفت: از سال 82 تا سال 85 تنها 20 میلیارد دلار صادرات در این حوزه صورت گرفته است.

عمادی راه حل بحرانهای اقتصادی موجود در کشور را هدفمند کردن یارانه ها دانست و عنوان کرد: در حال حاضر جوسازی های زیادی از سوی جناحهای مختلف سیاسی در مورد این طرح صورت می گیرد.

وی با اشاره به تلقی برخی افراد در زمینه اینکه طرح هدفمند کردن یارانه ها برای حذف کامل یارانه ها است، افزود: اما ما به دنبال این هستیم که یارانه ها موجب عدالت و افزایش کارایی در جامعه شود.

عضو کارگروه طرح تحول اقتصادی کشور عنوان کرد: هدفمند کردن یارانه ها موجب افزایش کارایی اقتصادی و رقابت صحیح، اصلاح الگوی مصرف و رقابتی کردن فضای کسب و کار می شود.

عمادی اصلاح نظام بانکی، اصلا نظام مالیاتی، گمرک، ارزش گذاری پول ملی، اصلاح نظام توزیع یارانه ها، اصلاح نظام کالا و توزیع خدمات و افزایش برنامه ریزی را از جمله اهداف طرح هدفمند کردن یارانه ها برشمرد.

وی همچنین از کمک 10 هزار میلیارد تومانی وزارت رفاه و تامین اجتماعی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در قالب این طرح خبر داد و گفت: هم اکنون 70 درصد جمعیت کشور تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند که با هدفمند کردن یارانه ها 100 درصد پوشش بیمه ای تا پایان برنامه پنجم توسعه محقق می شود.