کالاهای لوکس وارداتی زیر ذره بین کارگروه "ضد قیمت شکنی"

بابک افقهی در گفتگو با مهر در خصوص اهم فعالیتهای کارگروه ضد قیمت شکنی، گفت: برنامه ای که ما برای فعال سازی کارگروه جبرانی، اقدامات حفاظتی و ضد قیمت شکنی داریم برخورد جدی با شرکتهایی که اقدام به قیمت شکنی کنند، خواهد بود.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران اظهار داشت: کارگروه به صورت ویژه حساسیت خاصی بر روی کالاهای مصرفی به خصوص کالاهای لوکس خواهد داشت.

افقهی ادامه داد: این کارگروه که با عضویت دستگاههای ذیربط تشکیل شده است تاکنون جلسات متعددی نیز برگزار کرده است. در این ارتباط اقدامات خوبی هم در دستور کار کارگروه ضد قیمت شکنی داریم که به محض جمع بندی قابل ارائه است.

وی یکی دیگر از مهم ترین اقدامات کارگروه یاد شده را عزم جدی دولت برای سخت تر کردن ورود کالاهای مصرفی به خصوص کالاهای لوکس دانست و افزود: این مسئله به صورت مشهود در کارگروه دنبال می شود.

این مقام مسئول در وزارت بازرگانی بیان داشت: کارگروه بررسی و به نتیجه رساندن پرونده هایی که در زمینه قیمت شکنی و شکوائیه از بازار در دست دارد را نیز دنبال خواهد کرد.

به گزارش مهر، با حکم وزیر بازرگانی، بابک افقهی رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران رئیس کارگروه "اقدامات حفاظتی، جبرانی و ضد قیمت شکنی و نمایندگی تام الاختیار وزارت بازرگانی" تعیین شده است.

"اقدامات حفاظتی" شامل مقابله با واردات بی رویه یا جهش ناگهانی در واردات که موجب آسیب به تولید داخلی می شود و "اقدامات جبرانی" در خصوص مقابله با یارانه صادراتی سایر کشورها است و همچنین "اقدامات ضد قیمت شکنی" مربوط به مقابله با قیمت شکنی و دامپینگ شرکت های خارجی در بازار ایران و جلوگیری از آسیب به تولید کنندگان داخلی می شود.

در کارگروه کارگروه "اقدامات حفاظتی، جبرانی و ضد قیمت شکنی و نمایندگی تام الاختیار وزارت بازرگانی" نمایندگان وزارتخانه های صنایع و معادن، جهاد کشاورزی، تعاون، امور خارجه و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون ایران حضور دارند.