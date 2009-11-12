سپهرزاد در ماده دهگانه دوم است

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به شهر گوانگژو چین، تا بدین لحظه دوومیدانی کاران حاضر در ماده دهگانه مسابقات دوومیدانی قهرمانی آسیا در بخش‌های پرش طول، 100 متر، پرتاب وزنه و پرش ارتفاع با هم به رقابت پرداخته‌اند که هادی سپهرزاد با کسب 3057 امتیاز در بین 11 دونده دوم است.

در این بخش ورزشکارانی از چین و هند به ترتیب با کسب 3125 و 2971 امتیاز عناوین اول و سوم را در اختیار دارند.

سپهرزاد دقایقی پیش در ماده پرش ارتفاع با ثبت رکورد یک متر و 84 سانتیمتر به کار خود پایان داد تا با روحیه‌ای مضاعف برای ادامه رقابت در ماده دهگانه آماده شود. این دونده ایرانی امشب در ادامه رقابت در ماده دهگانه در بخش 400 متر کنار دیگر رقبای آسیایی می دود.

پنج ماده دیگر از مواد دهگانه مسابقات دوومیدانی قهرمانی آسیا فردا (جمعه) در ورزشگاه "گوانگ دونگ" شهر گوانگژو چین برگزار می شود.