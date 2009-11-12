هدف از جنگ دریایی تحت الشعاع قرار دادن مذاکره پیونگ یانگ با واشنگتن است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بلومبرگ، یک روزنامه کره شمالی جنگ دریایی را که طی روزهای اخیر به تنش مضاعف در روابط دو کره انجامیده، با هدف تحت الشعاع قرار دادن مذاکرات پیونگ یانگ با واشنگتن از سوی سئول ارزیابی کرد.

روزنامه "مینجو جوسون" با انتشار گزارشی از حمله ناو کره جنوبی به نیروی دریایی کره شمالی در آبهای مرزی دو کره، این حمله را در آستانه سفر "باراک اوباما" به آسیا تلاش متهورانه و دیوانه وار سئول در جهت متوقف کردن گفتگوهای بین واشنگتن و پیونگ یانگ دانست.

درگیری دریایی روز دهم نوامبر در آبهای مرزی دو کره که به فاصله اندکی پیش از سفر آسیایی رئیس جمهوری آمریکا رخ داده ، نخستین درگیری از این نوع طی 7 سال گذشته است. در عین حال قرار است "استفن بوس ورث" نماینده ویژه آمریکا در آینده نزدیک برای گفتگو با مقامهای کره شمالی راهی این کشور شود.

این در حالی است که روز گذشته "هیلاری کلینتون" وزیر امور خارجه آمریکا طی سخنانی از بی تاثیر بودن اختلافات دو کره در برنامه اعزام نماینده آمریکا به پیونگ یانگ خبر داد.



به گفته وی، "استفن بوس ورث" نماینده ویژه آمریکا در امور کره در موعد مقرر عازم پیونگ یانگ خواهد شد.

گفتنی است روابط بین کره شمالی و جنوبی در پی شلیک ناوهای این دو کشور به یکدیگر در روز سه شنبه به شدت متشنج شده و نگرانیهایی را در بین مقامهای غربی درباره احتمال مخالفت کره شمالی با مذاکره بر سر برنامه هسته ای اش به وجود آورده است