طب سنتی صاحب قویترین پایه و اساس مبتنی بر استدلالها علمی است

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، شهرام شاه محمدی عصر پنجشنبه در دومین بخش از نشست علمی طب سنتی در جشنواره حکمت سینوی با ارائه مقاله ای در خصوص وضعیت کنونی طب سنتی و مکمل در نظام سلامت کشور، اظهار داشت: طب سنتی ایران توان رفع نیاز‌های نظام سلامت را دارد.

وی که در حال حاضر دانشجوی مقطع دکتری است، افزود: با تعیین نقش طب سنتی در کاهش و کنترل بیماری‌های حاد و مزمن می ‌توان به ایجاد، حفظ و ارتقای سلامت افراد کمک کرد.

شاه محمدی افزود: طب سنتی ایران با پشتوانه علمی قوی می ‌تواند بسیاری از نیازمندی ‌های نظام سلامت را برطرف کند.

وی گفت: در عصر کنونی استفاده علمی و منطقی از طب سنتی به عنوان یکی از عوامل مؤثر در توسعه نظام سلامت محسوب می شود.

شاه محمدی یادآور شد: باید بستر لازم برای کاربرد علمی طب سنتی و مکمل در پیشگیری، درمان و کنترل بیماری ‌های حاد و مزمن فراهم آید.

وی با اشاره به اینکه طب سنتی می‌ تواند در ارتقای نظام سلامت و کنترل بیماری‌ها مؤثر باشد، گفت: در این روش تمام نیازها و ویژگی‌های ذاتی انسان مورد توجه قرار گرفته است.

شاه محمدی با تأکید بر اینکه هزینه‌ های درمانی این روش برای مردم قابل تحمل تر است، افزود: اگر پیشرفتهای تکنولوژی و پزشکی امروز در کنار تجربیات گذشتگان قرار بگیرد، بشر به سطوح بسیار بالاتر سلامتی می ‌رسد.