هجوم تبلیغات به ذهن مخاطب/ قانون موثر در حوزه تبلیغات وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، علیرضا کریمی در حاشیه دوره آموزشی تبلیغات بازرگانی در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در مورد وضعیت تبلیغات در کشور، اظهار داشت: در حال حاضر کارهای تبلیغاتی در کشور ما تنها از این جهت که کالایی را به مردم معرفی کنیم به طور تقریبی مناسب است.

وی ادامه داد: اما در این حوزه به لحاظ اینکه به مردم اطلاع و آگاهی و سپس فرصت انتخاب دهیم، موفق نیستیم.

مدیرکل دفتر تبلیغات و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با تاکید بر اینکه نوع تبلیغات در کشور به صورت هجوم به ذهن مخاطب است که این امر پسندیده نیست، عنوان کرد: باید در تبلیغات انجام شده مخاطب را اغنا کرد تا مخاطب بر اساس این اغنا قدرت انتخاب و خریداری کالای مورد نیاز را داشته باشد.

کریمی با اشاره به ضعفهای حوزه تبلیغات در کشورمان، یادآور شد: در حال حاضر قانون و مقررات خیلی مستحکمی در این حوزه وجود ندارد.

وی با یادآوری اینکه قانون مربوط به تبلیغات مربوط به سال 58 است، از تدوین قانون جدید در دفتر تبلیغات و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خبر داد و ابراز امیدواری کرد که با تصویب و اجرایی شدن قانون جدید بخش عمده ای از مشکلات در این زمینه رفع شود.

مدیرکل دفتر تبلیغات و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین بر ضرورت تعامل و تبادل نظر میان دستگاه های مرتبط با حوزه تبلیغات در کشور تاکید کرد و یادآور شد: ما باید در این زمینه به گونه ای عمل کنیم که در افق چشم انداز و تا سال 1404 در زمینه تبلیغات حرف اول را در منطقه بزنیم.

کریمی همچنین در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر در مورد جایگاه ایران نسبت به دیگر کشورهای دنیا در حوزه تبلیغات، عنوان کرد: تبلیغات در کشور ما نمره قبولی گرفته است و این نمره ناپلئونی نیست.

وی با اشاره به ضعف تبلیغات در کشور، تصریح کرد: با توجه به اینکه هنوز تولیدات داخلی به آن کیفیت مطلوب و 100 درصدی نرسیده اند که با کالاهای خارجی رقابت کنند هنوز این ذهنیت برای مخاطب ایرانی وجود دارد که کالاهای خارجی ارجح تر است حتی اگر کیفیت این کالاها پایین تر باشد.

مدیر کل دفتر تبلیغات و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: ما هنوز نتوانسته ایم با تبلیغات خود به مردم تفهیم کنیم که کالاهای خارجی به صرف خارجی بودن مورد قبول نیست.