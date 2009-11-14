این شکست درس های زیادی برای من داشت/ نمی دانم اشتباهم کجا بود

امین نیک فر در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به چین با بیان اینکه صحبت کردن راجع به این مسابقه سخت است گفت: هر ورزشکاری زمانی خوب و زمانی بد است اما می دانم در گوانگژو حریفانم از من بهتر بودند.

وی با بیان اینکه وقتی فیلم مسابقه خود رامی بینم متوجه اشتباهاتم می شوم ادامه داد: دقیقا نمی دانم که آیا در پرتاب هایم اشتباه تکنیکی داشته ام یا نه. شاید اگر مربی ام که در آمریکا ساکن است همراهم بود اشکالاتم را می گفت. باید مربی ام فیلم مسابقات را ببیند و نظر خود را در این خصوص بدهد.

پرتابگر وزنه کشورمان که در آمریکا ساکن است خاطرنشان کرد: در آمریکا تمرین می کنم و فدراسیون دوومیدانی ایران هم از من تا حدی حمایت می کند البته برای برنامه های بعدی ام باید با مسئولین فدراسیون صحبت کنم چون خواسته هایی دارم که باید به آنها عمل شود.

نیک فر با اشاره به بارندگی قبل از مسابقه فینال پرتاب وزنه گفت: این شرایط آب و هوایی برای همه یکسان بود و به نوبه خود در نتیجه مسابقه تاثیر داشت.

وی در خصوص نزدیکی مسابقات ویتنام و چین بیان کرد: این مسئله بی تاثیر نبود اما شرایط بدنی ام را برای این زمان آماده کرده بودم به همین دلیل نمی دانم چرا نتوانستم رکورد شخصی خودم را تکرار کنم.

نیک فر افزود: تاکنون دو بار برای فدراسیون دوومیدانی ایران در آسیا مدال گرفته ام و اگر فدراسیون بخواهد بازهم با تیم ایران را ادامه می دهم.

وی در پایان گفت: در ویتنام مدال طلا گرفتم وقتی خوب کار می کنی خوشحال می شوم اما وقتی بازنده می شوم می فهمم باید تلاش کرده و بیشتر یاد بگیرم. قطعا در کارم اشکالی وجود داشته که از مدال طلای آسیا به رتبه هشتم رسیدم.

هجدهمین دوره مسابقات دوومیدانی قهرمانی آسیا از 19 تا 23 آبان ماه در گوانگژو چین برگزار می شود.