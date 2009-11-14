حسین صافی در این باره به خبرنگار مهر گفت: مستند "اردیبهشت ایران" به سفارش صدا و سیمای مرکز بوشهر تهیه میشود. در این مستند طبیعت 15 استان ایران از جمله هرمزگان، کرمان، خوزستان، سمنان، گلستان، لرستان، آذربایجان شرقی و غربی و کردستان را در ماه اردیبهشت به تصویر کشیدیم. مستند "اردیبهشت ایران" در یک قسمت 35 دقیقهای مراحل صداگذاری را سپری میکند.
وی در ادامه افزود: مستند "حلزونها" هم در یک قسمت 35 دقیقهای به سفارش مرکز صدا و سیمای بوشهر مراحل تدوین را سپری میکند. این مستند به زندگی حلزونها در همه جا از خلیجفارس گرفته تا آبهای شیرین میپردازد.
نظر شما