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۲۳ آبان ۱۳۸۸، ۹:۵۲

مستندهای "اردیبهشت ایران" و "حلزون‌ها" به پایان راه نزدیک می‌شوند

مستندهای "اردیبهشت ایران" و "حلزون‌ها" به پایان راه نزدیک می‌شوند

مستندهای "اردیبهشت ایران" و "حلزون‌ها" به تهیه‌کنندگی و کارگردانی حسین صافی مراحل فنی را سپری می‌کنند.

حسین صافی در این باره به خبرنگار مهر گفت: مستند "اردیبهشت ایران" به سفارش صدا و سیمای مرکز بوشهر تهیه می‌شود. در این مستند طبیعت 15 استان ایران از جمله هرمزگان، کرمان، خوزستان، سمنان، گلستان، لرستان، آذربایجان شرقی و غربی و کردستان را در ماه اردیبهشت به تصویر کشیدیم. مستند "اردیبهشت ایران" در یک قسمت 35 دقیقه‌ای مراحل صداگذاری را سپری می‌کند.

وی در ادامه افزود: مستند "حلزون‌ها" هم در یک قسمت 35 دقیقه‌ای به سفارش مرکز صدا و سیمای بوشهر مراحل تدوین را سپری می‌کند. این مستند به زندگی حلزون‌ها در همه جا از خلیج‌فارس گرفته تا آب‌های شیرین می‌پردازد. 

کد مطلب 982110

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