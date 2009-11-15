8 آذر آخرین مهلت شرکت در همایش "آرشیو برای همه"

به گزارش خبرنگار مهر، محورهایی که برای مقالات همایش در نظر گرفته شده عبارت است از: آرشیو در ایران: گذشته، حال و آینده، مدیریت اسناد (الکترونیک- غیرالکترونیک)، بررسی امکان تدوین نظام ملی آرشیوی، همکاری آرشیوها در عصر الکترونیک، فرآیندهای آرشیو(گردآوری و ارزشیابی، پردازش و توصیف، حفظ و نگهداری، اطلاع رسانی و اشاعه)، آموزش آرشیوداری، آرشیو: پژوهش، سند پژوهی، وب و آرشیو، آرشیو و جامعه، معماری ساختمان‌های آرشیو.

متخصصان علوم آرشیوی و کتابداری و پژوهشگران برای شرکت و ارائه سخنرانی در همایش لازم است مقالات خود را بر اساس محورهای همایش و براساس تجربه‌های ایرانی ارائه کنند.

شرکت‌کنندگان تا 8 آذر فرصت دارند چکیده مقاله‌هایشان را به نشانی الکترونیکی a2a@nlai.ir ارسال کنند.