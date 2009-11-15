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۲۴ آبان ۱۳۸۸، ۱۱:۱۷

8 آذر آخرین مهلت شرکت در همایش "آرشیو برای همه"

علاقمندان به شرکت در همایش "آرشیو برای همه" تا هشتم آذر ماه فرصت دارند چکیده مقالات خود را ارسال کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، محورهایی که برای مقالات همایش در نظر گرفته شده عبارت است از: آرشیو در ایران: گذشته، حال و آینده، مدیریت اسناد (الکترونیک- غیرالکترونیک)، بررسی امکان تدوین نظام ملی آرشیوی، همکاری آرشیوها در عصر الکترونیک، فرآیندهای آرشیو(گردآوری و ارزشیابی، پردازش و توصیف، حفظ و نگهداری، اطلاع رسانی و اشاعه)، آموزش آرشیوداری، آرشیو: پژوهش، سند پژوهی، وب و آرشیو، آرشیو و جامعه، معماری ساختمان‌های آرشیو.

متخصصان علوم آرشیوی و کتابداری و پژوهشگران برای شرکت و ارائه سخنرانی در همایش لازم است مقالات خود را بر اساس محورهای همایش و براساس تجربه‌های ایرانی ارائه کنند.

شرکت‌کنندگان تا 8 آذر فرصت دارند چکیده مقاله‌هایشان را به نشانی الکترونیکی a2a@nlai.ir  ارسال کنند.

 

کد مطلب 982184

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