استفاده طولانی از تلفن همراه در مغز تغییرات بیولوژیکی ایجاد می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، به تازگی سازمان جهانی بهداشت تائید کرد که استفاده طولانی مدت از تلفنهای همراه خطر توسعه سرطان مغز را افزایش می دهد.

اکنون محققان دانشمندان دانشگاه اوربرو در سوئد در تحقیقات خود نشان دادند که ارتباط محکمی میان استفاده از تلفنها همراه و پروتئین حاضر در مایع مغزی وجود دارد. مایع مغزی یکی از مسئولان محافظت از مغز در مقابل تاثیرات خارجی است.

استفاده زیاد از دستگاههای بی سیم موجب افزایش سطح این پروتئین در خون می شود. این پروتئین "ترنستیرتین" و یا "سد مایع مغزی نخاعی خون" نام دارد.

هنوز مشخص نیست که آیا افزایش این پروتئین در خون باید به عنوان یک علامت خطر برای سلامت فرد در نظر گرفته شود یا خیر. به هر حال این نتایج علمی نشان می دهد که تلفنهای همراه در مغز کاربر یک تغییر بیولوژیکی ایجاد می کنند. این تغییر بیولوژیکی و افزایش سطح پروتئین ترنستیرتین در واقع دفاع طبیعی در مقابل جریان ثابت سیگنالهای بی سیم است.

براساس گزارش ساینس دیلی، این محققان در بخش دوم تحقیقات خود بر روی علائم استفاده منظم کودکان و نوجوانان از تلفنهای همراه تمرکز کردند و نشان دادند که این کودکان و نوجوانان با سر درد، اختلالات آسمی و مشکلات مربوط به تمرکز مواجهند.

باوجود این، به اعتقاد این دانشمندان باید فاکتورهای دیگر را هم در بروز این علائم اختلال مورد ارزیابی قرار داد.

این تحقیقات نشان می دهد که تنها دو درصد از نوجوانان و کودکان هنگام صحبت با تلفن همراه از هندزفری استفاده می کنند.