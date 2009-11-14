کرم الله علیمرادی با اشاره به اتمام مهلت یک ساله فدراسیون فوتبال برای انجام فعالیت‎های مستقل در حوزه کنترل، مدیریت و مبارزه با دوپینگ به خبرنگار مهر گفت: بنا به دلایل بسیار که البته کوتاهی فدراسیون فوتبال نسبت به آگاه کردن نادو از فعالیت‌های انجام شده در این رشته و همچنین نارضایتی نسبت به وضعیت دوپینگ فوتبال از مهمترین دلایل به شمار می‌رود، مهلت درنظر گرفته شده تحت هیچ شرایطی تمدید نخواهد شد.

واگذاری فعالیت‌های دوپینگ فوتبال اشتباه بود

وی ضمن بیان اینکه مخالف استقلال فدراسیون فوتبال در امور مبارزه با دوپینگ بود، تصریح کرد: سال گذشته با اصرار کیومرث هاشمی (رئیس وقت نادو) و بنا به تصمیم نهایی شورای مرکزی نادو، تمام اختیارات دوپینگ فوتبال به طور کامل به فدراسیون این رشته واگذار شد. تصمیمی که بابت اتخاذ آن پشیمانم چون نتایج به دست آمده نه تنها راضی کننده نیست بلکه نگران کننده هم است.

پدیده دوپینگ در فوتبال به حد فاجعه رسیده است

دبیر کل ستاد ملی مبارزه با دوپینگ ادامه داد: شکی نیست در اینکه وجود پدیده دوپینگ در میان فوتبالیست‎ها به حد فاجعه رسیده است وگرنه چه دلیلی دارد که مربیانی مانند محمد مایلی کهن، بیژن ذوالفقارنسب و مجید جلالی از وضعیت دوپینگ این رشته انتقاد کنند؟ یا اینکه هر روز شاهد محکوم شدن یک تیم یا بازیکن توسط دیگری باشیم؟

با "90" و بینندگان آن موافقم

علمیرادی به ارزیابی هفته گذشته برنامه تلویزیونی "90" از وضعیت دوپینگ فوتبال ایران با طرح سوالی مبنی بر اینکه آیا خاص و ارده‎ای برای برخورد با پدیده دوپینگ در فوتبال ایران وجود دارد یا نه؟، اشاره کرد و گفت: بیش از 80 درصد پاسخ‌ها به این سوال منفی بود. ببینید وجود نشانه‌های بسیار از شیوع دوپینگ در میان فوتبالیست‎ها و بی توجهی محض برای برخورد با گسترش این پدیده شوم تا چه حد پیش رفته که بینندگان یک برنامه تلویزیونی هم آن را تایید می‎کنند. من هم گزینه "خیر" را برای این سوال "90" انتخاب می ‎کنم.

کوتاهی در مبارزه با دوپینگ فوتبال تا چه حد!

وی با انتقاد از عمل نکردن فدراسیون فوتبال به شرایط لحاظ شده برای دراختیار گرفتن مدیریت و کنترل دوپینگ این رشته، یادآور شد: قرار بود تمام فعالیت‏‎های دوپینگ فدراسیون فوتبال طی یک سال گذشته با نظارت مستقیم نادو انجام شود که متولی مبارزه با دوپینگ در ایران است؛ اما نه تنها این کار انجام نشد بلکه مدیران فوتبال در واکنش به درخواست کتبی نادو برای ارائه گزارش فعالیت‎های صورت گرفته هم هیچ اقدامی انجام ندادند. بانک اطلاعاتی ما خالی از آمار مربوط به فوتبال است!

فدراسیون فوتبال یک مدعی دست خالی است

دبیرکل ستاد ملی مبارزه با دوپینگ در ادامه گفتگوی خود با خبرنگار مهر خاطرنشان کرد: فدراسیون فوتبال و کمیته پزشکی و ضد دوپینگ این فدراسیون مدعی داشتن صلاحیت برای مبارزه با دوپینگ هستند درحالی که ابزار ابتدایی برای این کار مانند "کیت" نمونه‌گیری را ندارند. نادو یک بار 60 عدد کیت در اختیار فدراسیون فوتبال گذاشت. مدیران این فدراسیون اخیرا هم خواستار دریافت تعداد دیگری کیت شدند اما این بار کمکی نمی‌کنیم چون آنها مجاز به ادامه فعالیت نیستند.

همه خواستار سلب اختیارات دوپینگ فوتبال هستند

علیمرادی ضمن اشاره به تاکید رئیس نادو برای سلب فعالیت‎های فدارسیون فوتبال در ارتباط با کنترل و مدیریت دوپینگ، اظهارداشت: در نشستی که پیش از 20 آبان ماه (زمان پایان مهلت یک ساله فعالیت‎های مستقل فوتبال در زمینه دوپینگ) با دکتر سجادی (رئیس نادو) داشتم، وی بر لزوم رسیدگی مستقیم نادو بر وضعیت دوپینگ فوتبال تاکید کرد. چون کار به جایی رسیده که همه از شرایط دوپینگ فوتبال ناراضی بوده و خواستار رسیدگی به آن هستند. فکر می‌کنم حتی علی کفاشیان هم به این نتیجه رسیده باشد.

اختیارات دوپینگ فوتبال برای همیشه سلب می‌شود

وی افزود: ادامه این شرایط به صلاح فوتبال و ورزش ایران نیست. همین هفته پس از نشست با اعضای شورای مرکزی ستاد کلی مبارزه با دوپینگ و نماینده‎ای فدراسیون فوتبال، اختیارات دوپینگ فدراسیون فوتبال سلب می‎شود و برای همیشه به نادو واگذار خواهد شد. کاری که در تمام کشورها انجام می‎شود.

برای اجرای قوانین فیفا مشکلی وجود ندارد

دبیرکل ستاد ملی مبارزه با دوپینگ در پایان گفتگو با خبرنگار مهر تاکید کرد: قوانین آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ (وادا) و فدراسیون بین‎المللی فوتبال (فیفا) در اکثر موارد و شاید بیشتر از 99 درصد، با یکدیگر مطابقت دارند. بنابراین نادو برای کنترل دوپینگ فوتبال مشکلی نخواهد داشت و در موارد اندک و کمتر از یک درصد هم محدودیتی برای تبعیت از قوانین فیفا وجود ندارد. پس لزومی ندارد برخی از آقایان با اشاره به چنین مواردی سعی در ناتوان نشان دادن نادو در این زمینه کنند. یادتان باشد دو سال پیش هم نادو مسئول رسیدگی به دوپینگ فوتبال بود.