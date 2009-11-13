گزیده روزانه فعالیت سازمان تبلیغات اسلامی در استانها

- با حضور معاون امور فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی، سایت کانون مداحان استان سمنان با عنوان "ذاکرین سمنان" افتتاح شد. این سایت در حال حاضر دارای پنچ بخش از جمله معرفی کانون، وظایف و فعالیتهای کانون، آموزش، مناسبت ها، شیعه شناسی و احیای سنتهای نبوی است. به گفته اسماعیل یار محمدی، مسئول کانون مداحان استان سمنان، در آینده بخشهای دیگری نیز به این سایت افزوده خواهد شد. علاقه مندان می توانند برای آشنایی بیشتر به آدرس www.zakerin-sm.ir مراجعه کنند.

- مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان گفت: قصد داریم در روستاهای بالای 500 خانوار، خانه عالم را هرچه سریعتر بر اساس اولویتها احداث کنیم تا بتوانیم گامی موثر در مقابل توطئه‌های شیطانی و ضد فرهنگی دشمنان اسلام برداریم. حجت الاسلام جمال یاری در مراسم کلنگ‌زنی خانه عالم شفت افزود: زمین این مرکز توسط مرحوم سیدموسی حجتی اهدا شده و مساحت این زمین 169 مترمربع است.

- مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان گفت: در راستای سفر مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) به کردستان، به زودی این استان شاهد موج فرهنگی عظیمی خواهد بود. حجت‌الاسلام مسعود صفی‌یاری در جریان دیدار نماینده ولی فقیه در منطقه کردستان با کارکنان اداره کل تبلیغات اسلامی افزود: سفر معظم‌له به استان کردستان منشا خیرات و برکات فراوانی در این استان است و با اعتبارات خوبی که به بخش فرهنگی استان اختصاص یافته، با همت و تلاش مضاعف، کردستان تحول چشمگیری را در بخش فرهنگی به خود خواهد دید.

- مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اردبیل گفت: شعر سروده شده در مدح ائمه اطهار و اهل بیت (ع) باید با استناد به مدارک صحیح عرضه شود. حجت‌الاسلام مهدی ستوده در آستانه برگزاری کنگره شعر عاشورایی در اردبیل اظهار داشت: بنا به فرموده رهبر معظم انقلاب اصلی ترین ویژگی شعر در مدح اهل بیت (ع) و زندگی آنها باید متقن و بر طبق روایات و مدارک صحیح باشد تا شاعر و مداح بتواند چهره زیبایی از این امر را نشان دهد.

- کارشناس فرق و مذاهب اداره کل تبلیغات اسلامی گلستان از فراخوان مقاله کنگره منطقه ای شهر و ادب اهل بیت(ع) در این استان خبر داد. حجت الاسلام سیف الله ادبی با اعلام این خبر افزود: کنگره شعر اهل بیت(ع) با حضور علمای مذاهب اسلامی کشور با شرکت شعرا و نویسندگان اهل قلم و چهره‌های هنری و تقریبی مذاهب اسلامی استانهای خراسان رضوی، شمالی و جنوبی و شیفتگان اهلب یت روز سه‌شنبه یازدهم اسفند ماه 88 در سالن آمفی تئاتر اداره کل تبلیغات اسلامی گلستان برگزار می شود.

- رئیس سازمان تبلیغات اسلامی تاکید کرد: بسیاری از نظامهای سیاسی موجود در جهان، خود مروج و تولیدکننده مظاهر فرهنگی غیراسلامی هستند ولی جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی که مرحله شکل‌گیری را پشت سر گذاشته در برابر این جبهه مخالف خواهد ایستاد. حجت الاسلام سیدمهدی خاموشی در همایش "طرح توسعه و ترویج عفاف و حجاب" افزود: مهمترین بخش در خصوص ضرورت رعایت عفاف وحجاب در جامعه، حفظ، توسعه و ترویج حیای ارتباطی در ارتباطات اجتماعی و فرهنگی است.

- مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قزوین گفت: کار فرهنگی در دنیای امروز نیازمند آگاهی از ابعاد مختلف علمی است. حجت الاسلام علی اکبر حاج عزیزخانی افزود: فعالیتهای فرهنگی صورت گرفته باید قادر به پاسخگویی شبهات موجود در جامعه باشد زیرا در این صورت شاهد کاهش آسیبهای فرهنگی و اجتماعی در سطح جامعه خواهیم بود. وی خاطرنشان کرد: البته رفع آسیبها، معضلات و تحول فرهنگی نیازمند کار مستمر، برنامه ریزی مناسب و ایجاد همگرایی میان دستگاههای اجرایی است.

- نماینده ولی فقیه در منطقه کردستان در دیدار با مدیرکل و پرسنل اداره کل تبلیغات اسلامی بر ضرورت بومی کردن برنامه‌های فرهنگی در استان تاکید کرد. حجت‌الاسلام سیدموسی موسوی در این دیدار افزود: استفاده از برنامه‌های جدید و نو در مناطق مرزی کشور و بومی کردن برنامه‌های فرهنگی موجب ارتقای سطح فرهنگی منطقه خواهد شد.

- با حضور حجت الاسلام محمودی نژاد، مدیرکل اداره کل تبلیغات اسلامی فارس و مسئول واحد تشکلهای مذهبی، معاون فرهنگی اداره و اعضای شورای هیئات مذهبی فارس، جلسه انتخابات شورای هیئات مذهبی این استان برگزار شد. در این نشست پس از تبادل نظر و گفتگوی شرکت کنندگان، 10 تن از اعضا نامزد هیئت رئیسه شدند که پس از رای گیری سه تن از نامزدها به عنوان اعضای هیئت رئیسه انتخاب شدند.