آغاز توزیع کارت کنکور مدرک معادل کارشناسی ارشد از 26 آبان ماه

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ثبت نام دومین آزمون دارندگان مدرک معادل کارشناسی ارشد سال 1388 از طریق پایگاه اینترنتی سازمان سنجش در روز 26 شهریور ماه پایان پذیرفته است و پنج هزار و 126 نفر در آن ثبت نام کردند از این تعداد 882 نفر زن و 4 هزار و 244 نفر مرد بوده اند.

وی اظهار داشت: داوطلبان شرکت کننده ضرورت دارد بر اساس برنامه زمانی از روز سه شنبه 26 آبان ماه تا روز پنجشنبه 28 آبان ماه به سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org مراجعه و پس از مشاهده کارت ورود به جلسه نسبت به پرینت از آن اقدام کنند.

معاون سازمان سنجش آموزش کشور گفت: در ذیل کارت ورود به جلسه هر داوطلب آدرس حوزه امتحانی درج شده است و برگه راهنمای شرکت در آزمون نیز همزمان بر روی سایت سازمان سنجش قرار داده می شود که به کلیه داوطلبان توصیه می شود نسبت به مطالعه آن و در صورت ضرورت پرینت از آن اقدام کنند.

وی اظهار داشت: این آزمون در 128 کد رشته امتحانی و در 5 گروه آموزشی شامل گروههای فنی و مهندسی، علوم پایه، علوم انسانی، کشاورزی و منابع طبیعی و هنر بر اساس برنامه زمانی پیش بینی شده در روز جمعه 29 آبان ماه منحصرا در شهرستان تهران برگزار می شود.

توکلی گفت: داوطلبان هر یک از کد رشته های امتحانی گروههای آموزشی مختلف به سئوالات رشته امتحانی مربوط در مدت زمان پیش بینی شده پاسخ می دهند.