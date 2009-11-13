جوانان در انتخاب همسر فریب ظواهر را نخورند

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، امام جمعه موقت بجنور در مراسم عبادی -سیاسی نماز جمعه این هفته با توجه به آغاز هفته خانواده، اظهار داشت: یکی از مشکلات ازدواج جوانان ما، تشریفات زیادی است که متأسفانه جامعه ما به آن آلوده شده است.

وی تصریح کرد: این امر سبب می شود که ازدواجها به تأخیر بیفتد، حتی در بسیاری از اوقات سبب می شود که پسر و دختر برای همیشه از ازدواج کردن و تشکیل خانواده محروم شوند.

وی با اشاره به اینکه آمار طلاق در استان خراسان شمالی افزایش داشته است، گفت: بسیاری از مشکلات جامعه امروز به دلیل انتخاب نادرست همسر است و در زمان انتخاب همسر باید به دین، تقوی و اخلاق اسلامی طرف مقابل توجه شود و زمانی که انتخاب از اول بد باشد، زندگی با چالشها و مشکلات فراوانی روبرو می‌شود.

وی اظهار داشت: تجملگرایی و اسراف در جامعه پسندیده نیست و جامعه باید از زندگی ائمه(ع) به ویژه حضرت زهرا(س) الگوپذیری کنند.

حجت اسلام عبداللهی تصریح کرد: احترام در یک خانواده می‌تواند موجب مودت و دوستی میان اعضای خانواده شود و در زندگی‌های جوانان باید مودت و احترام بیشتر باشد و بزرگترها از دخالتهای بی‌مورد در زندگی جوانان پرهیز کنند زیرا سرمنشاء بسیاری از طلاقها دخالتهای بی جا و توقعات بی مورد خانواده های دو طرف است.

وی در خطبه اول نماز جمعه مردم را به تقوای الهی سفارش و از رحلت عالم ربانی حضرت آیت الله طباطبایی نیز یاد کرد.