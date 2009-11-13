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۲۲ آبان ۱۳۸۸، ۱۴:۱۰

امام جمعه کرمانشاه:

مردم و مسئولان باید نسبت به تسهیل ازدواج جوانان گام بردارند

مردم و مسئولان باید نسبت به تسهیل ازدواج جوانان گام بردارند

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: آیت الله مصطفی علما گفت: مردم و مسئولان باید در جهت تشویق و تسهیل ازدواج جوانان گام بردارند و در این راه تلاش و جدیت بیشتری داشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، امام جمعه کرمانشاه در خطبه های امروز نماز جمعه کرمانشاه با اشاره به اول ذی الحجه سالروز ازداوج حضرت علی (ع) و فاطمه زهرا (س) و روز ازدواج، اظهار داشت: در دستورات دینی ما بارها بر تسهیل ازدواج جوانان تاکید شده، همچنین مقام معظم رهبری نیز چندین بار در مناسبات مختلف نسبت به تسهیل ازدواج جوانان توصیه هایی داشته اند بنابراین خانواده ها باید در ازدواج فرزندانشان زیاد سختگیری نکنند.

 

وی افزود: باید کمک کرد جوانان به راحتی بتوانند ازدواج کنند و این وظیفه مردم و مسئولان است که باید مقدمات ازدواج آسان را فراهم سازند.

 

امام جمعه کرمانشاه در ادامه با اشاره به 22 آبان ماه سالروز شهادت سید علی اندرزگو یکی از شخصیتهای برجسته انقلاب گفت: شهید اندرزگو یکی از چهره های برجسته مخالفت با رژیم شاه بود و خدمات ارزنده ای در انقلاب داشت بنابراین لازم است خدمات این بزرگوار هر چه بیشتر به نسل جوان شناسانده شود.

 

آیت الله علما در ادامه با اشاره به سالگرد ارتحال علامه طباطبابی گفت: علامه طباطبایی یکی از شخصیتهای نورانی تشیع بود که آثار بجای مانده از این بزرگوار تا ابد رهگشای علما خواهد بود.

 

امام جمعه کرمانشاه در ادامه به برکات ماه ذی الحجه پرداخت و خاطرنشان کرد: ماه پر برکت ذی الحجه فیوضاتی همچون ماه مبارک رمضان دارد و باید سعی کنیم در این ماه از برکات آن به بهترین نحو ممکن استفاده کنیم و از آن غافل نشویم.

کد مطلب 982292

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