به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر اشعری مشاور فرهنگی رئیس جمهور و رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی روز پنجشنبه ضمن بازدید از نمایشگاه بین المللی کتاب شارجه در امارات متحده عربی با رئیس این نمایشگاه دیدار کرد.

مشاور فرهنگی رئیس جمهور کشورمان در این دیدار به برگزاری چندین نمایشگاه بین المللی کتاب در کشورهای منطقه خاورمیانه اشاره کرد و افزود : منطقه ما باید با مسئله کتاب در جهان مطرح شود و برگزاری این نمایشگاهها کمک مهمی به این موضوع است.

رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی کشورمان به اهمیت تلاش برای برگزاری هر چه بهتر این نمایشگاهها تاکید کرد و گفت: این نمایشگاهها نشان دهنده آن است که منطقه خاورمیانه می تواند به عنوان یکی از مراکز مهم و تاثیرگذار جهان در موضوع کتاب باشد.

مشاور فرهنگی رئیس جمهور کشورمان همچنین در حاشیه این بازدید با مسئول نمایشگاه بین المللی کتاب ابوظبی دیدار کرد.

رئیس نمایشگاه بین المللی کتاب ابوظبی در این دیدار از کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران برای حضور در این نمایشگاه و کنفرانس منطقه‌ای حق مولف دعوت کرد که مورد استقبال مشاور فرهنگی رئیس جمهور قرار گرفت.