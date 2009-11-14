تاخیر در برگزاری بازی / برق اتاق کنفرانس خبری قطع شد

به گزارش خبرنگار مهر در قائم شهر، تیم نساجی مازندران شامگاه جمعه با نتیجه پر گل 4 بر 1 تیم داماش گیلان را در ورزشگاه پیر وطنی قائمشهر شکست داد.

نادر دست نشان و فیروز کریمی سکانداران دو تیم نساجی و داماش قبل از این بازی در مصاحبه هایی حاشیه های فراوانی برای این دیدار ایجاد کرده بودند که این امر حساسیت این دیدار را دو چندان کرده بود.

فیروز کریمی که از ابتدای دیدار تا انتها در کنار زمین مشغول فریاد زدن بود چند ثانیه مانده به پایان بازی زمین را به سرعت ترک کرد و حاضر به پاسخ دادن به سئوال خبرنگاران حتی در کنفرانس خبری نیز نشد.

عصبانیت فیروز کریمی به حدی بود که در هنگام خروج از زمین به سمت یکی از کارمندان فرمانداری قائم شهر نیز حمله کرد و با ضربه دست وی را به طرفی پرت کرد و خواستار خلوت کردن اطرافش شد.

این دیدار به علت اعتراض مسئولان باشگاه گیلان با 20 دقیقه تاخیر آغاز شد. قضیه از این قرار بود که بنا بر توافق قبلی جایگاه تماشاگران پشت نیمکت تیم گیلانی متعلق به تماشاگران تیم میهمان بود ولی تماشاگران پرهیجان قائمشهر این حق را از تیم میهمان سلب کرده و آنان را از سکو به پایین فرستادند.

علاوه بر اعتراض مسئولان باشگاه داماش و تهدید فیروز کریمی بر بیرون کشیدن تیم از زمین به علت وضعیت مسابقه، درگیری شدیدی بین تماشاگران دو تیم به وجود آمد و منجر به زد و خورد نیز شد.

با توجه به مسائل بوجود آمده از جمله پشت درب ماندن خبرنگاران، نقص سیستم صوتی ورزشگاه در حال تعمیر وطنی و سلب حق تماشاگران تیم حریف به نظر می رسد هیئت فوتبال قائم شهر به عنوان میزبان و برگزار کننده، توانایی های لازم را برای برگزاری این دیدار نداشت.

قطع عمدی برق اتاق کنفرانس خبری در هنگام مصاحبه مربی تیم داماش گیلان از دیگر بی نظمی های این دیدار بود. پس از مصاحبه نادر دست نشان با خبرنگاران مربی تیم داماش گیلان در مقابل خبرنگاران قرار گرفت و انتقادهایی از وضعیت فیزیکی ورزشگاه مطرح کرد که موجب ناخوشایندی یکی از اعضای هیئت فوتبال شد و با اعتراض سالن کنفرانس را ترک کرد و پس از چند دقیقه برق اتاق کنفرانس به همراه برق کلیه ورزشگاه قطع و مصاحبه نیز نیمه کاره رها شد.

این دیدار نخستین میزبانی نساجی در ورزشگاه شهید وطنی قائم شهر بود و این امر موجب شده بود تا استقبال گسترده ای از سوی تماشاگران بیش از گنجایش ورزشگاه صورت بگیرد که حتی پشت بامهای سالنهای ورزشی اطراف نیز مملو از تماشاگران شده بود و جو بسیار شدیدی علیه تیم حریف ایجاد شده بود.

حضور پر تعداد مسئولان سیاسی و ورزشی شهرستان و استانی به همراه فرزندان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی قائم شهر و ابراز هیجان های جالب پس از گل، حضور رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال، بنرهای بزرگ عکس های پرهام مالک باشگاه و نادر دست نشان با نوشته هایی از قبیل "نادر امپراتور" و "سلطان مهدی پرهام" از دیگر حواشی این دیدار بود.