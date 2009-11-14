ساخت 144 واحد طرح مسکن مهر در قزوین آغاز شد

داوود رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین گفت: عملیات ساخت ۱۴۴ واحدی طرح مسکن مهر متعلق به چهار تعاونی مسکن این استان در شمال شهر محمدیه قزوین آغاز شد.

وی افزود: طرح تعاونی مسکن مهرشرکتهای پلی اوره ‌تان، پارس پامچال و بالتن تک در ۷۲ واحد ساخته خواهد شد.



به گفته رحمانی طبق برنامه زمان بندی شده مراحل اجرای فونداسیون این واحدها در مدت یک ماه انجام خواهد شد.



مدیر مسکن مهر سازمان مسکن و شهرسازی استان قزوین خاطرنشان کرد: سازمان مسکن و شهرسازی از طریق بانکهای عامل ۱۵۰ میلیون ریال تسهیلات ساخت به این واحدها پرداخت خواهد کرد و بر اساس برنامه زمان ‌بندی در مدت هشت ماه عملیات سفت ‌کاری این واحدها نیز باید به اتمام برسد.



وی همچنین از آغاز عملیات اجرایی ۷۲ واحدی تعاونی مسکن مهر شرکت فرنخ و مه نخ خبر داد و گفت: از سوی سازمان مسکن و شهرسازی به این واحدها نیز ۱۵۰ میلیون ریال تسهیلات ساخت پرداخت می شود که پیش بینی می شود در مدت هشت ماه عملیات سفت ‌کاری این واحدها به پایان برسد.



رحمانی بیان کرد: یکی از دغدغه‌های مهم دولت رفع مشکل مسکن در جامعه است که پروژه مسکن مهر نیزبه عنوان یکی از پروژه‌های مهم و بزرگ دولت در این راستا در حال اجراست.

وی یادآور شد: اجرای طرح مسکن مهر در استان قزوین از روند خوبی برخوردار است و امیدواریم با همکاری دستگاه‌های مربوطه و بانکهای عامل این طرح با سرعت بیشتری در استان اجرا و تکمیل شود.