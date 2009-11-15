11 نقطه پرحادثه در محورهای مواصلاتی قزوین اصلاح شد

محمد امین نصراللهی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین گفت: علاوه بر اصلاح 11 نقطه پرحادثه در جادههای شهرستان بوئین زهرا از ابتدای سال جاری تاکنون 640 کیلومتر از راههای اصلی، فرعی و روستایی این شهرستان نیز شانه سازی شده است.
وی افزود: نزدیک به 11هزار مترمربع رفع تجاوز به حریم، 52 کیلومتر خط کشی و 120 کیلومتر اجرای شیار لرزاننده از دیگر اقدامات صورت گرفته در نیمه اول سال جاری در شهرستان بوئین زهراست.
مدیرکل راه و ترابری استان قزوین یادآور شد: نصب یک کیلومتر گاردریل، 40 دستگاه چراغ چشمک زن، هزار و 800 اصله علائم راهنمایی و رانندگی از دیگراقدامات صورت گرفته برای ایمن سازی جادههای این شهرستان بوده است.
وی با اشاره به فعالیتهای صورت گرفته در زمینه لکهگیری راههای این شهرستان نیزاعلام کرد: در نیمه اول امسال با پخش بیش از سه هزار و 800 تن آسفالت، محورهای مواصلاتی حوزه بوئین زهرا لکه گیری شده است.
نصراللهی زاده تصریح کرد: شهرستان بوئین زهرا با 220 کیلومتر راه اصلی و فرعی و 450 کیلومتر راه روستایی در مسیر استانهای شمالی به مرکز کشور قرار دارد و از محورهای پرتردد استان محسوب میشود.
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